El CIS sitúa al PSOE 8,7 puntos por encima del PP a pesar de la debacle en Extremadura

El PSOE mantiene una ventaja de 8,7 puntos sobre el PP en estimación de voto en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) aunque los populares recortan distancias al subir seis décimas desde el estudio anterior, según recoge EFE.

Según la encuesta, con 4.006 entrevistas realizadas del 5 al 10 de enero, los socialistas se mantendrían como la fuerza más votada, con el 31,7% de los votos, ganando tres décimas respecto al barómetro de diciembre; le sigue el PP, con un apoyo del 23% y seis décimas más.

Vox sube una décima y se coloca con el 17,7 por ciento de respaldo electoral, mientras que Sumar baja seis décimas hasta el 7,2%. También pierde apoyos Podemos, al situarse con el 3,5% de los votos, seis décimas menos.

ERC consigue el 2,6% de los votos tras subir cinco décimas; Se Acabó la Fiesta (SALF) baja hasta la séptima posición con el 1,8% de los votos -seis décimas menos-; EH Bildu se mantiene en el 1,5%; Junts sube dos décimas (1% de los votos); y PNV logra también el 1% de los votos tras lograr una décima más.

Por debajo se sitúan el BNG (0,9%), que sube una décima, lo mismo que Coalición Canaria, que llega al 0,3 % de los votos. UPN mantiene los mismos apoyos (0,1%).

Crece la preocupación por la vivienda

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, citado por un porcentaje mayor de encuestados que en el barómetro anterior, al pasar del 39,9 al 42,6 por ciento.

Le sigue la crisis económica (21,2%) y el Gobierno y partidos políticos (16,6% frente al 13,9% del anterior barómetro), que pasa a ocupar el tercer puesto de la lista de preocupaciones, mientras que los problemas políticos bajan al quinto lugar, citados por el 15,5%.

En cuarto lugar se mantiene la inmigración, citado por el 15,9% de los encuestados. La corrupción y el fraude baja en la lista hasta el séptimo lugar (14,3%), justo por detrás de los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,3%).

Sánchez se mantiene como el preferido como presidente

Barómetro del CIS de diciembre: mucho ruido y pocos cambios Ver más

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene como el preferido para dirigir el Ejecutivo en opinión del 24,5% de los encuestados; seguido del líder de Vox, Santiago Abascal, al que apoya el 10.4%; y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un 9,7%.

Además, los españoles siguen suspendiendo a todos los líderes políticos. El que más nota obtiene es Pedro Sánchez (4,13); seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (3,94); Feijóo, con una media de 3,54; y Abascal (3,01).

Tampoco generan mucha confianza los dos principales líderes políticos, aunque el líder del PP sale peor parado en la encuesta. Al 81,8 por ciento le genera poca o ninguna confianza; mientras que Sánchez provoca este rechazo en el 70,2 por ciento. Sí confían en él el 28,7%; y en Feijóo el 16,6%.