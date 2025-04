Colas, retrasos y algunas cancelaciones en Barajas

A las 12.33 horas de este 28 de abril ha habido un apagón eléctrico que ha afectado a casi toda la España peninsular. Una de las excepciones han sido algunos aeropuertos, que gracias a sus propios generadores han seguido operando con relativa normalidad. En el aeropuerto de Madrid el apagón en un primer momento solo se ha notado porque determinados elementos han dejado de operar, pero la luz en las terminales y los sistemas informáticos de las aerolíneas han seguido funcionando, según explican varios trabajadores de distintas líneas aéreas a infoLibre.

Las cintas de los mostradores de facturación en la terminal 4 (T4) han estado paralizadas 15 minutos tras el apagón, pero luego han vuelto a la normalidad, según explican varios trabajadores de la misma. Lo que sí ha ocasionado el apagón han sido colas, retrasos e incluso algunas cancelaciones de vuelos.

El fallo eléctrico ha afectado especialmente a las cintas de transporte de maletas y las pasarelas de embarque de pasajeros que conectan la terminal con el avión —conocidas como fingers—. Esto ha ocasionado retrasos especialmente en las llegadas. Muchos pasajeros han tenido que esperar en los aviones hasta que se ha podido conectar un finger o una escalera para salir del avión.

Esos retrasos se han trasladado también a la sala de recogida del equipaje facturado, la zona más llena de todo el aeropuerto. Cristina, un valenciano recién llegado de Dubai, lo explica a infoLibre: "Hemos estado muchísimo rato esperando las maletas, van saliendo con cuentagotas. Están mucho rato sin funcionar y luego salen de como seis vuelos de golpe".

Cristina explica la situación a este medio mientras hace cola para sacar dinero de un cajero en el aeropuerto. "Viendo lo que ha pasado y que no tenemos efectivo hemos decidido sacar dinero. Tenemos que ir a Chamartín para coger un tren a Valencia y no sabemos cómo hacerlo. Nos hemos enterado del apagón porque cuando hemos aterrizado no nos llegaban datos al móvil".

A pesar de las colas y retrasos, Barajas sigue funcionando con una mayor normalidad que el resto de la ciudad de Madrid. Hay luz, el WI-FI del aeropuerto funciona e, incluso, los datos móviles ahora mismo llegan con relativa normalidad. Desde AENA explican en declaraciones a infoLibre que "ha habido incidencias en algunos sistemas pero no han afectado especialmente a las operaciones". "Estamos operando de forma activa en Barajas", aseguran.

De hecho, la propia AENA avisa con un mensaje acústico en las terminales: "Los aeropuertos están operativos gracias a sus grupos electrógenos de contingencia". Es decir, están operando con su propia generación eléctrica, tal y como está preparado para este tipo de situaciones. ENAIRE, el gestor del tráfico y la navegación aérea, ha anunciado lo mismo en sus redes sociales. Eso sí, AENA, que es quien se encarga de los aeropuertos e infraestructuras, avisa también de que se podrían estar generando algunas incidencias.

Las incidencias y retrasos no se han dado únicamente con las llegadas de vuelos, también con las salidas. A las 16.00 horas la información en tiempo real de AENA indica que los pasajeros están embarcando en 36 vuelos distintos en las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. 23 de los 36 embarques se están haciendo con retraso.

Colas para sacar dinero y recoger maletas

En Barajas la situación más anómala se ha dado también en las colas para sacar dinero en los cajeros automáticos de los bancos ubicados en distintos puntos de la T4, según ha podido comprobar infoLibre. Como se explicaba, también ha habido colas para recoger las maletas de las cintas al llegar a tierra.

Manolo, un cordobés que vive y trabaja en Pekín, ha aterrizado hoy en Barajas a las 13.00 horas. "Me he enterado del apagón porque hemos esperado unos 25 minutos para salir del avión. No teníamos finger y nos han dicho que era porque no había electricidad". Aún así, según explica, la mayor espera la ha tenido luego para recoger su maleta. "Hemos tardado más de dos horas en recoger el equipaje. La sala de las cintas está llenísima y además nos han ido cambiando varias veces de cinta de equipaje, sin saber por qué. Las maletas iban saliendo de forma muy lenta".

Cancelaciones en Iberia

No solo ha habido retrasos. Aunque las cancelaciones no han sido generalizadas, al menos dos vuelos operados por Iberia, uno con destino a Barcelona, que tenía que salir a las 16.55 horas, y otro con destino a Bilbao, que tenía que hacer lo propio a las 15.50, se han anulado. Una pasajera afectada por la cancelación a Barcelona explica a infoLibre que por ahora la aerolínea no les ha ofrecido información oficial del motivo de la cancelación.

Los afectados que tenían que volar a esos dos destinos hacen cola en la atención al cliente de Iberia en la T4, otro de los puntos con más pasajeros esperando actualmente en la terminal. También otros pasajeros que tenían vuelos de conexión en Barajas y los han perdido debido al retraso que han tenido para poder salir del avión en el primer vuelo o para recoger las maletas.

"Los retrasos y cancelaciones tienen que ver con las dificultades de los pasajeros y la tripulación para llegar al aeropuerto. El problema viene por el colapso de medios terrestres y por el tráfico y cierre de trenes. Las incidencias se están dando por ese aspecto", aseguran desde AENA. Desde el gestor aeroportuario explican a infoLibre que cuando la tripulación no ha podido llegar a tiempo al aeropuerto por los problemas causados por el apagón, los vuelos se han tenido que retrasar, cancelar o reprogramar.