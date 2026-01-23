La comisión de investigación de la dana del Congreso cita a Feijóo el 2 de febrero

La Mesa de la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha acordado este viernes citar a comparecer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el próximo 2 de febrero para que dé explicaciones sobre la información que recibió de la catástrofe y sus declaraciones públicas posteriores, según recoge EFE.

Según han informado fuentes parlamentarias, la comparecencia tendrá lugar a las 11:00 horas y esa misma jornada, a las 15:30 horas, será el turno de Amparo López Boluda, trabajadora del 112.

La Mesa de la Comisión ha acordado además la comparecencia de José Manuel Cuenca, quien fue jefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, para el próximo 9 de febrero.

Cuenca estaba citado a declarar el pasado martes, día 20, junto al exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Emilio Argüeso, pero la sesión de la comisión fue aplazada al cancelarse la actividad parlamentaria tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado domingo.

En declaraciones remitidas a los medios, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que ejerce de portavoz de Sumar en la comisión, ha considerado que el 2 de febrero Feijóo tendrá oportunidad de "presentar su dimisión".

Deberá además, a su juicio, explicar por qué "mintió" a las víctimas, bendijo a un Gobierno "negacionista" para la Generalitat Valenciana y sostuvo al expresidente Carlos Mazón "sabiendo que había mentido, que había tenido una gestión negligente y que había humillado a las víctimas".