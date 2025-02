El Congreso tramitará la ley para dar la nacionalidad a los saharauis sin el apoyo del PSOE

El pleno del Congreso ha admitido a trámite este martes, con el único voto en contra del PSOE, una proposición de ley de Sumar que pide otorgar la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976, bajo administración española.

La iniciativa, de la que podrían beneficiarse entre 180.000 y 200.000 personas, según cálculos de Sumar, ha salido adelante gracias a los votos de todos los grupos a excepción del PSOE y la abstención de Vox, según informa EFE.

La diputada de Sumar Tesh Sidi, nacida en un campo de refugiados del Sáhara, ha defendido la proposición de ley como un ejercicio de memoria restaurativa y ha denunciado el "limbo legal" de los saharauis. Ha narrado el periplo que vivió junto a su familia de acogida en España hasta que consiguió la nacionalidad española en 2022.

"Mi madre de acogida vivía alarmada si tenía cualquier enfermedad, no podía sacarme del país, no conseguía matricularme en el colegio, ni a mí ni a mi hermano mellizo. Esto no es mi caso, es el de todos los niños saharauis que se acogen en verano", ha relatado. Y en referencia a los diputados socialistas, ha preguntado qué les han hecho los saharauis para que les "intenten borrar de la memoria democrática de este país".

El diputado del PSOE Sergio Gutiérrez ha señalado que es un debate "complejo y sensible" y ha reconocido el "agravio comparativo" que sufren los saharauis para acceder a la nacionalidad española respecto a otros procesos similares, como el de Guinea Ecuatorial, provincia española hasta 1968.

"No estamos de acuerdo en que el proceso general sea el proceso de carta por naturaleza, pero también se nos presentan varias dudas al otorgar a organizaciones privadas la capacidad de certificar de manera automática esos certificados que otorgarían (...) la nacionalidad española", ha dicho en alusión al Frente Polisario.

La proposición de ley de Sumar plantea varias vías para acreditar esta condición, entre ellas la presentación de un DNI español aunque esté caducado, un certificado de inscripción en el censo español de 1974, o un certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia) y legalizado por el Frente Polisario en España.

La iniciativa de Sumar, en la misma línea de otra presentada por Unidas Podemos en la anterior legislatura, plantea también la posibilidad de conceder la nacionalidad española a los descendientes de los saharauis nacidos antes de 1976, y da un plazo de cinco años desde que lo consigan sus progenitores.

En general, los grupos que han apoyado la toma en consideración de la iniciativa, incluido el PP, han defendido otorgar la nacionalidad a los saharauis por una cuestión de justicia histórica y han criticado el "giro" del Gobierno respecto al Sáhara, así como su vinculación con Marruecos.

Sumar plantea una ley para dar la nacionalidad española a saharauis nacidos antes de 1976 Ver más

"A los palestinos sí, a los ucranianos sí y a los saharauis no. ¿Cómo se comprende esta situación? No obedece a ninguna lógica. En las tres realidades hay ocupación de una potencia extranjera, exilio, agresión y represión ", ha declarado el diputado del PP Carmelo Barrio.

Socios parlamentarios del Gobierno como ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Coalición Canaria y BNG han denunciado el "abandono" del Ejecutivo al pueblo saharaui y le han pedido que deje la "solidaridad de boquilla".

Por su parte, el diputado de Vox José María Sánchez ha justificado la abstención de su grupo ante las sospechas de que detrás de esta iniciativa de Sumar haya una "alineación con el Frente Polisario y con Argelia".