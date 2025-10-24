Los consejeros del PP abandonan el Consejo Interterritorial de Salud en plena crisis por los fallos en los cribados de cáncer

Los consejeros de sanidad de las comunidades del PP han abandonado la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este viernes en Zaragoza en medio de la polémica por los datos de los cribados de cáncer, según informa EFE.

Los consejeros lamentan, en un comunicado conjunto, que el consejo "se ha transformado en un instrumento de imposición y confrontación, donde el Ministerio actúa de forma unilateral, ignorando las aportaciones de las comunidades y vulnerando el reglamento que regula su funcionamiento".

Desde Sanidad han lamentado la "deslealtad institucional" de las comunidades gobernadas por el PP al levantarse de la mesa que han recordado que el plantón se ha producido en plena crisis por las negligencias en los programas de cribados y la negativa del PP de entregar los datos, justo cuando se iba a reiterar esta obligación.

El Ministerio de Sanidad ha lamentado este gesto de deslealtad institucional que "dificulta la transparencia" en un momento de desconfianza de la ciudadanía.

Las mismas fuentes han indicado que los puntos 5 c y 5 d del orden del día, correspondientes a la aprobación de un millón de euros para centros de cáncer y otro para vigilancia de esta enfermedad, no se pueden votar por haberse levantado los consejeros de la mesa.

Fuentes del PP muestran su "preocupación" ante lo que han calificado como "desavenencias entre ministerios y la incapacidad de aprobar presupuestos de Sánchez", que podría estar "desembocando en el bloqueo de partidas importantes y esenciales para la Salud Pública".

Los populares critican que el director general de Salud Pública enviase ayer un correo electrónico anunciando "recortes en las transferencias para Sanidad a las autonomías debido a que Hacienda se negaba a hacer modificaciones de crédito ante la ausencia de PGE" y, por la tarde, el Gobierno decidiese "recular y argumentar" que fue un error.