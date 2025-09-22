Transparencia total
Transparencia total
Buscar
Sesión de control al Gobierno La jueza abre juicio oral contra el novio de Díaz Ayuso por fraude a Hacienda

CASO KOLDO

El Tribunal Constitucional rechaza la excarcelación de Santos Cerdán

  • La decisión se ha tomado por unanimidad por "falta de trascendencia constitucional"
  • La entrada en prisión provisional fue acordada por el juez del caso Koldo el pasado 30 de junio
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España).
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). EP

 El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado admitir a trámite el recurso del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán contra su entrada en prisión provisional, que acordó el juez del caso Koldo el pasado 30 de junio.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la sección Segunda, compuesta por el magistrado progresista Juan Carlos Campo y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (ponente), ha desestimado por unanimidad la admisión del recurso de amparo por "falta de trascendencia constitucional".

Se trata de una decisión que era de prever, pues rara vez este tipo de recursos suele prosperar porque se trata de una diligencia adoptada durante la fase de instrucción, es decir, que el procedimiento judicial aún sigue en curso y la corte de garantías no suele intervenir en estas situaciones. 

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats