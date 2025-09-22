El Tribunal Constitucional rechaza la excarcelación de Santos Cerdán

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado admitir a trámite el recurso del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán contra su entrada en prisión provisional, que acordó el juez del caso Koldo el pasado 30 de junio.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la sección Segunda, compuesta por el magistrado progresista Juan Carlos Campo y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (ponente), ha desestimado por unanimidad la admisión del recurso de amparo por "falta de trascendencia constitucional".

Se trata de una decisión que era de prever, pues rara vez este tipo de recursos suele prosperar porque se trata de una diligencia adoptada durante la fase de instrucción, es decir, que el procedimiento judicial aún sigue en curso y la corte de garantías no suele intervenir en estas situaciones.