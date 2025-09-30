MINUTO A MINUTO
Consumo investigará a empresas que ofrecen servicios en territorios palestinos ocupados
Sigue con infoLibre el minuto a minuto de este martes 30 de septiembre:
09:43 h
El presidente francés, Emmanuel Macron, cosechó a final de este mes de septiembre el nivel de popularidad más bajo desde que llegó al Elíseo en 2017, con solo un 22% de opiniones favorables, mientras que la líder de la ultraderecha Marine Le Pen y su delfín Jordan Bardella ven como se disparan las suyas, con el 36% y un 37%, respectivamente.
Son las cifras publicadas este martes de una encuesta efectuada por el instituto demoscópico Odoxa, en la que el 78% de los franceses cree que Macron no es "un buen presidente de la República".
Se trata de un "desplome récord" en la popularidad del presidente Macron, con una caída de 6 puntos, un "descenso récord en 8 años", desde que ganó sus primeras elecciones presidenciales en 2017, según la encuesta efectuada para la cadena parlamentaria Public Sénat y una veintena de diarios regionales.
Su nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que se encuentra en la recta final de elección de los miembros de su gabinete y de la elaboración del plan presupuestario para 2026, registra un índice de popularidad de un 32%, diez puntos por encima de Macron.
09:29 h
La Guardia Civil de Ceuta ha localizado esta madrugada de martes el cadáver de un nuevo migrante en la costa de la ciudad, tan sólo horas después del último hallazgo producido en la tarde del lunes, elevando a 35 el número de muertos hallados este año en el litoral ceutí.
Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, el hallazgo se ha producido a las 01,30 horas de esta madrugada durante una patrulla ordinaria del Servicio Marítimo de la Guardia Civil por aguas de la bahía sur de la ciudad.
Los agentes hallaron un cuerpo que se encontraba entre las rocas de la playa del Sarchal, cerca de la antigua cárcel de mujeres, en una zona donde este año ya se han localizado varios migrantes fallecidos.
Se trataba de un varón, que todavía portaba parte de un traje de neopreno, y que presuntamente habría intentado entrar a nado, falleciendo en el intento.
El cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, por lo que será complicado poder llevar a cabo cualquier labor de identificación para determinar su procedencia.
09:01 h
Dos personas han fallecido y otras 20 más han sido afectadas por un brote de covid-19 y gripe A en una residencia de mayores de La Algaba (Sevilla), que mantiene a dos residentes ingresados en un centro hospitalario.
Según informa Diario de Sevilla y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Salud de la Junta, hasta 22 personas han resultado afectados por un brote combinado de ambas enfermedades, que fue detectado en la residencia hace unos días.
Salud ha indicado que, de las seis personas hospitalizadas, siguen ingresadas dos, una con gripe A y otra por neumonía nosocomial.
En el caso de los dos fallecidos, se dieron cuadros de coinfección por gripe A y covid-19.
La residencia mantiene el protocolo de actuación para estos casos con el fin de evitar nuevos contagio.
08:42 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la propuesta de paz anunciada este lunes por el presidente de EEUU, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.
En su cuenta de X, Sánchez ha expresado: "España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por EEUU. Hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil".
Y ha añadido: "La solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible".
Este plan de veinte puntos, que ya cuenta con el sí del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, contempla la creación de un Gobierno de transición para la Franja, presidido por el propio Trump con la asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización del enclave y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.
08:41 h
La compraventa de viviendas cayó un 1% interanual en julio hasta sumar más de 71.500 operaciones, mientras que las hipotecas para la adquisición de una casa moderaron su subida 6%, al igual que los precios, que se encarecieron un 4,9%, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.
Estos datos son inferiores a los registrados un mes antes, en junio, cuando las transacciones subieron un 5,9%, las hipotecas para vivienda crecieron un 16,6% y los precios el 8%.
En julio se contabilizaron 71.550 compraventas de vivienda. Las de pisos disminuyeron un 3,2% interanual hasta las 53.752 unidades. Por el contrario, las de unifamiliares se incrementaron un 6,2% con 17.797 operaciones.
Las transacciones de vivienda arrancaron 2025 con una subida del 11,5%, un crecimiento a doble dígito que se mantuvo en febrero (10,5%) y en marzo (19,7%). En abril se moderaron al 1,3% y ya en mayo cayeron un 2%, aunque en junio repuntaron casi un 6%.
08:39 h
La Dirección General de Tráfico ha informado esta madrugada de que seis carreteras se encuentran cortadas por las lluvias en Baleares, Castellón, Teruel y Murcia, todas ellas secundarias.
En Baleares se encuentra cortada la EI-800, en Ibiza, mientras que en Castellón sufren esta circunstancia las vías CV-137, en Càlig; la CV-200, en Almedíjar; y la CV-1486, en Cabanes.
En Teruel está cortada la TE-V-8301, en Las Parras de Castellote, y en RM-B10, en Ulea.
08:35 h
El Ministerio de Asuntos Sociales y Consumo investigará a las empresas con actividad en España que ofrecen servicios en los territorios palestinos ocupados por Israel, en virtud del decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada.
Según el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, el Real Decreto-Ley 10/2025 publicado el pasado día 23, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, incluye en su artículo 4 la prohibición de publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el pasado viernes una actualización de su lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, con 68 nuevas firmas, entre ellas cuatro españolas.
Asimismo, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, publicó en julio un informe que indicaba que hay empresas beneficiándose económicamente de la ocupación ilegal de territorios palestinos, y algunas estarían también operando en España, añade el Ministerio de Consumo.
"Los negocios que se lucran de la ocupación son considerados una actividad ilícita por el derecho internacional y, como recoge el informe de Albanese, en base a ello en Países Bajos la Fiscalía está estudiando las denuncias de esta actividad por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales", sostiene el Ministerio en su comunicado.