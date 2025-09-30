Consumo investigará a empresas que ofrecen servicios en territorios palestinos ocupados

09:43 h

El presidente francés, Emmanuel Macron, cosechó a final de este mes de septiembre el nivel de popularidad más bajo desde que llegó al Elíseo en 2017, con solo un 22% de opiniones favorables, mientras que la líder de la ultraderecha Marine Le Pen y su delfín Jordan Bardella ven como se disparan las suyas, con el 36% y un 37%, respectivamente.

Son las cifras publicadas este martes de una encuesta efectuada por el instituto demoscópico Odoxa, en la que el 78% de los franceses cree que Macron no es "un buen presidente de la República".

Se trata de un "desplome récord" en la popularidad del presidente Macron, con una caída de 6 puntos, un "descenso récord en 8 años", desde que ganó sus primeras elecciones presidenciales en 2017, según la encuesta efectuada para la cadena parlamentaria Public Sénat y una veintena de diarios regionales.

Su nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que se encuentra en la recta final de elección de los miembros de su gabinete y de la elaboración del plan presupuestario para 2026, registra un índice de popularidad de un 32%, diez puntos por encima de Macron.