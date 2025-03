Cospedal afirma que tanto la 'operación Cataluña' como la 'policía política' son "ficción"

La ex secretaria general del PP durante una década (2008-2018) María Dolores de Cospedal ha asegurado este lunes que la llamada policía patriótica o política es una "creación ficticia" que no existió, que no ha impulsado ninguna operación Cataluña porque también es "una ficción" y que no se dio ninguna orden para espiar a dirigentes de Podemos, según recoge EFE.

Cospedal ha comparecido en el Congreso en una nueva sesión de la comisión de investigación de la bautizada como operación Cataluña, la presunta trama parapolicial urdida desde el Ministerio del Interior para dañar a dirigentes independentistas.

Dispuesta a colaborar con los diputados, según ella misma ha dicho al inicio de la sesión, la exdirigente popular y exministra de Defensa solo ha rehusado responder a las primeras preguntas de la líder de Podemos, Ione Belarra, sobre la "libreta" del extesorero el PP Luis Bárcenas al considerar que este asunto de la operación Kitchen "está judicializado" y "no es objeto" de la comisión.

No obstante, ha recordado que en esta causa ella no figura ya como investigada tras así acordarlo la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en dos ocasiones, en uno de sus resoluciones, ha enfatizado, "con claros ataques a la falta de parcialidad de la Fiscalía".

Cospedal no reconoce la veracidad de los audios de Villarejo

Durante más de tres horas, la que fuera número dos del PP durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del partido ha negado cualquier participación, conocimiento o, incluso, existencia de maniobras ilegales urdidas para dañar a adversarios políticos e insistentemente ha cuestionado la veracidad de las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Respecto a la policía "paralela", "patriótica" o "política", Cospedal ha dicho que se trata de una creación ficticia que no ha existido y sobre la operación Cataluña, ha señalado: "Yo no he impulsado ninguna operación Cataluña y creo que es también una ficción, la única operación Cataluña fue un intento de golpe de Estado".

"¿Nadie le habló nunca de que había actuaciones policiales sobre dirigentes catalanes?", ha interpelado el diputado de ERC Francesc Álvaro Vidal, a quien Cospedal ha replicado que nunca nadie le habló de esto y que, aunque no era responsable del Ministerio del Interior, no existió una policía paralela.

Otra cosa es lo que pudieran hacer "unos policías en concreto, pero que hubiera una policía paralela con esos fines yo lo niego", ha añadido antes de negar haberse reunido alguna vez con mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil o el CNI para efectuar operaciones relacionadas con Cataluña o el procés. Cospedal ha admitido que se ha reunido entre "seis y ocho veces" con Villarejo "hace mucho tiempo", pero a todas las preguntas relativas a los audios y conversaciones grabadas por el agente de sus reuniones ha respondido con fórmulas similares: del "no recuerdo" esa conversación al "no le doy valor" a esas grabaciones.

"No reconozco la veracidad ni credibilidad de esas conversaciones que están en el audio", ha dicho a preguntas de Junts, de ERC y de EH Bildu, en tanto que en otro momento del interrogatorio ha apuntado que "hay muchas cosas que están publicadas y no tienen por qué ser verdad. La veracidad de unos audios "viene de un juez o no viene", ha defendido.

Respecto a una de esas conversaciones mantenidas con Villarejo y hecha pública este lunes por Rac1 sobre una reunión en 2014 en su despacho de la calle Génova en la que presuntamente traman contra el independentismo, la compareciente se ha limitado a decir nuevamente que desconoce esa conversación y que hace mucho tiempo que no lee las informaciones relativas a estas supuestas grabaciones.

"Me fío más de mi memoria de lo que diga un medio de comunicación, que no sé si eso va a estar manipulada y no tengo por qué darles credibilidad", ha insistido la exdirigente del PP que ha deslizado que no ha existido custodia sobre esas grabaciones y que, por tanto, han podido ser manipuladas. Al término de la comisión el diputado de Junts Josep Pagès ha instado a la mesa de la comisión a poner en conocimiento de la Fiscalía tanto esta última grabación como a la falta de verdad en las respuestas de Cospedal.

El PP, el partido que más ha hecho por la democracia

Qué hizo Cospedal, para quién, cómo, con qué dinero, a quién y para qué Ver más

Cospedal se ha mostrado más molesta cuando desde las filas de Podemos y Sumar han recordado las condenas al PP y sus calificativos de "organización criminal" o estar financiado ilegalmente. "La afirmación de que el PP ha sido condenado es falsa. Es el partido que más hecho por la democracia", ha replicado a Belarra en tanto que ha animado a la diputada de Sumar Aina Vidal, con quien ha mantenido un tenso rifirrafe, a acudir a los tribunales si de los audios que posee deduce alguna actuación ilegal.

Antes de terminar su comparecencia, Cospedal ha querido hacer uso de su palabra para concluir que no ha oído esta mañana Rac1 ni lo va a hacer y que esta comisión, como han apuntado los portavoces de Junts y Vox, fue creada "por imposición" del partido catalán a cambio de sus siete votos que promovieron junto con ERC "un golpe de Estado".

"Siete votos a cambio de humillar a las fuerzas de seguridad, siete votos a cambio de intentar perpetrar el asalto al poder judicial... siete votos, en fin, que se han pagado con algo que está fuera del comercio y que es el derecho de todos los españoles a decidir lo que quieren que tenga que ser nuestro país", ha concluido.