La diputada crítica Meri Pita abandona Unidas Podemos pero se queda el escaño acusada de transfuguismo

El grupo parlamentario de Unidas Podemos se ha quedado sin representantes por Canarias. A la marcha forzada de Alberto Rodríguez, exsecretario de organización de la formación morada, se le ha sumado este jueves la de María del Carmen Pita, conocida como Meri Pita, que ha anunciado su salida de la formación a través de una misiva enviada a sus compañeros del grupo parlamentario. En la carta, a la que ha tenido acceso infoLibre, carga contra "la deriva orgánica" del partido, al que acusa de estar ahí "con sus individualidades, sus miserias, sus manipulaciones, su sectarismo, sus cobardías y, cada vez más, sus proyectos biográficos, mucho más que políticos y lejos –muy lejos en cualquier caso– de los principios".

La canaria llega a afirmar que la formación en la que hasta el momento militaba "no es ni democrática ni mucho menos plurinacional". "Ahora que nuestra caída electoral ya nos sitúa en la barrena de una profunda pendiente perdedora, en vez de afrontar una reflexión política sobre las heridas a suturar y la forma de revertir la debacle organizativa no hemos encontrado otro asidero que el cálculo de las infinitas miserias, los ataques en busca del enemigo interno y los patéticos codazos por figurar en no se sabe qué parrilla de salida", asegura.

Estas duras palabras no van acompañadas de una renuncia a su acta de diputada, sino que pasará a formar parte de las filas del Grupo Mixto, en el que también se refugió el exdiputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, cuando dejó la formación naranja. Según Pita, hay que seguir defendiendo los intereses de las islas en Madrid. "No hemos ido a Madrid desde Canarias, a un grupo que se dice 'confederal' y a una organización que se define como 'plurinacional', a asentir, obedecer y aplaudir a una dirección que se habilita a sí misma para hablar en nombre de Canarias".

A sus compañeros de escaño no les ha sorprendido la noticia. Según ha podido saber este periódico ni un solo diputado del grupo parlamentario ha contestado al mensaje de Pita. El parlamentario de Tarragona, Ismael Cortés, ha sido el siguiente en hablar por ese canal tras el anuncio de la canaria. Y lo ha hecho reenviando la noticia sobre que la justicia británica ha dictaminado que Juan Carlos I no tiene inmunidad y podrá ser juzgado por acoso a su examante, Corinna Larssen.

Lo cierto es que hace meses que Pita se encontraba muy apartada de los órganos de dirección y no tenía cargos de responsabilidad en el Congreso. Sin embargo, los morados consideran que Pita debería devolver el acta "a los canarios y las canarias que confiaron en Unidas Podemos en lugar de comportarse como una tránsfuga", apuntan fuentes de la formación. "Ella logró un acta de diputada presentándose en las listas de Unidas Podemos, y 140.000 canarios y canarias votaron a Unidas Podemos para que este proyecto político les representara en el Congreso", aseguran.

Ella hace caso omiso a las críticas. "Estoy cansada pero tranquila", afirma en conversación con infoLibre. "Esto no llega por sorpresa, ya hablamos con el secretario general del grupo la semana pasada. Ha sido algo meditado, con sinceridad y honestidad. La verdad nos hace libres pero no nos hace más felices, no estoy feliz. Pero creo que hemos tomado la decisión que llevamos tiempo sopesando sobre la deriva organizativa de un movimiento como Podemos, que se ha faltado al respeto a sí mismo. No queríamos ser un partido vertical pero nos hemos convertido en eso: una organización centralista y vertical", zanja.

La única diputada de Unidas Podemos que se ha hecho eco del movimiento de Pita ha sido Gloria Elizo, vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, que ha destacado la "honestidad", "compromiso" y "generosidad" de la canaria. Ambas son amigas desde hace tiempo y estaban muy unidas también con José Manuel Calvente, el abogado despedido por Podemos. Ese es uno de los motivos de su distanciamiento con la actual dirección. En Unidas Podemos creen que Elizo podría ser la próxima en irse, aunque esto podría comportar que pierda su asiento en el órgano de gobierno de la Cámara Baja.

dado la política que conocer a personas como @meripita44 .



Personas que da igual donde estén porque nunca están solas, porque con su responsabilidad, compromiso, honestidad y generosidad colectiva dignifican cualquier espacio en el que se encuentran.

Podemos Canarias la suspende de la militancia

La dirección de la formación morada en el Archipiélago ha suspendido de militancia a Pita y en una carta firmada por César Merino, secretario de Organización Autonómica, aducen los motivos de su decisión a la creación de un nuevo partido. "Teníamos conocimiento de este nuevo partido que empezó como una pequeña asociación y que se registró hace unas semanas a nombre de cargos que simpatizan con la diputada, por lo que el movimiento parece ser el de transfuga hacia un nuevo proyecto que de ninguna manera es el mismo porque el que obtuvo su acta en 2019", señala.

"Las acusaciones siempre son las mismas y de la misma gente. No nos preocupa. Esas cosas no nos van a entretener de lo importante", apostilla Pita. Once miembros del partido con puestos de gobierno en canarias respaldan la decisión de la diputada, "tras varios debates y un proceso de reflexión sincero y conjunto". Merino asegura que “todos los firmantes" que aparecen en prensa "estaban advertidos de expulsión del partido por incumplimiento del código ético, concretamente en lo que se refiere a la limitación salarial y las aportaciones económicas a la formación".

Ese ha sido otro de los puntos de conflicto entre Meri y la dirección de Podemos. Según apuntan fuentes de la formación, hacía dos meses que la diputada canaria no donaba parte de su sueldo al partido. Se trata de un compromiso que suscriben todos los cargos públicos cuando son elegidos. Pita asegura que es un tema en el que "no quiere entrar", aunque recuerda que Podemos "lo han levantado entre todos".