Defensa anula decenas de contratos con empresas israelíes por valor de cientos de millones

El Ministerio de Defensa ha anulado en los últimos días decenas de contratos adjudicados a empresas israelíes como consecuencia del veto al material de defensa de ese país, incluido uno para la adquisición de guías láser para el combate aéreo por importe de 207 millones de euros, según informa EFE.

Son cancelaciones enmcarcadas en el plan de desconexión de Defensa de la tecnología israelí y afectan a contratos en su mayor parte firmados en los dos últimos años, según ha podido comprobar EFE a través de la plataforma de contratación del Estado.

En concreto, la adquisición del 'POD designador láser para sistemas de combate aéreo' recayó en Rafael Advanced Systems en 2024 por 207.414.102 euros por ser la única empresa con capacidad para desarrollarlo.

La anulación se formalizó la pasada semana, antes incluso de la aprobación del Real Decreto que ha dado soporte legal al boicot a las empresas israelíes, al igual que ocurrió con los contratos para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra y valoradas en casi 1.000 millones de euros.

A lo largo de esta semana, se han sucedido las anulaciones de contratos de menor cuantía pero que afectan incluso a material para combatir los incendios destinado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), como unas mochilas ignífugas adjudicadas a Guardian Homeland Security por 59.616 euros.

Con la empresa Netline Communications Technologies se ha dado marcha atrás a un contrato de 1,4 millones para la compra de material complementario a los inhibidores de frecuencia con los que ha equipado a los vehículos de las Fuerzas Armadas y otro de 470.000 euros para la sincronización de esos inhibidores.

También se ha anulado el contrato para la compra a Israel Military Industries (IMI) del programador M339 SETTER espoleta 120 mm, compatible con los carros Leopard, por importe de 2,2 millones de euros.

Quedan sin efecto además varios contratos con Elbit Systems, los más costosos para el mantenimiento y repuesto de los sistemas de radioenlaces (4,5 millones).

Otros contratos anulados son para el sostenimiento de las cámaras térmicas coral, visores nocturnos y designador láser Rattler de las unidades de Infantería de Marina que comercializa la española Blanch International, pero con tecnología israelí, al igual que un designador láser JTAC Rattler XR por 1 millón de euros.

Con Pap Tecnos se han roto contratos para el mantenimiento de estaciones de armas Rwcs Minisamson utilizadas en el vehículo RG-31 por 350.000 euros.