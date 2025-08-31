Detenido por apuñalar y lanzar por la ventana a su mujer en Manresa (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer en Manresa (Barcelona) a un hombre de 35 años por apuñalar y lanzar por la ventana a su mujer, la cual se encuentra hospitalizada en estado grave, aunque no se teme por su vida, y de la que tenía una orden de alejamiento.

Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la mañana de ayer sábado, en la vivienda donde reside la víctima, situada en la plaza de Sant Ignasi, según ha avanzado NaciòManresa y han confirmado a EFE fuentes policiales.

El hombre, presuntamente, agredió primero a la víctima con un arma blanca y después la empujó por la ventana, a unos cuatro metros de altura, para posteriormente huir del lugar.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron poco después, sobre las siete y veinte de la mañana, al presunto agresor en una gasolinera de esta localidad.

La Policía de la Generalitat lo acusa de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y por romper la orden de alejamiento que tenía de su mujer.

Según informan a EFE fuentes policiales, el detenido tiene además varios antecedentes, y pasará en las próximas horas a disposición judicial por esta agresión.

La víctima, que resultó con heridas de gravedad por el apuñalamiento y la caída, aunque su vida no corre peligro, fue trasladada por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.