Dimite el Comisionado para la dana, José María Ángel, tras la polémica por su currículum

08:17 h

El Comisionado para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre, José María Ángel, ha presentado su renuncia irrevocable al cargo tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó como funcionario hace 43 años, y ha lamentado que ha sufrido un "ataque injustificado" que le ha causado un daño personal "enorme".

En un escrito dirigido al ministro de Política Territorial fechado este jueves, al que ha tenido acceso EFE, el hasta ahora Comisionado insiste en que "jamás" ha falsificado ningún documento y "jamás" se ha valido "de ningún documento falso para acceder a ningún puesto".

"Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor", expone Ángel, quien explica que se jubila y va a dedicarse a defender su "honestidad y honor".