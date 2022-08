Directo | El calor y el viento dificultan las labores de extinción de los incendios de Zaragoza y Alicante

11:50 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el decreto de ahorro de energía del Gobierno y lo ha tildado de "autoritarista", aunque ha asegurado que "el PP no va a desobedecer". "Este decreto es un acto de autoritarismo impropio de un Estado autonómico: no se negoció con quienes lo tienen que aplicar", ha subrayado en una entrevista en El País recogida por Europa Press, donde ha añadido que "la política energética de Sánchez está basada en la ideología, no en la tecnología".

Sin embargo, preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que amenazaba con no cumplir el decreto, ha garantizado que "el PP no va a desobedecer". "Su consejero dijo que cumplirá", ha zanjado.

Además de mostrar su oposición a la política energética, el líder del PP también carga contra la política económica del Gobierno. Ante el aumento global de la inflación, hasta situarse en el 10,8% en España, Feijóo ha declarado que "este Gobierno recorta el poder adquisitivo un 10,8%, lo nunca visto".