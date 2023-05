Errejón ve los 38 millones para salud mental como "humo electoral": "Menos de un euro por habitante"

14:05 h

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha trasladado este domingo que "solo por las vidas de más que se ha llevado la Comunidad de Madrid" por "culpa" de la "irresponsabilidad" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tendría que haber "dimitido", en relación a las muertes producidas en las residencias durante la primera ola de la pandemia.

"Mis padres me educaron para proteger a nuestros mayores, para proteger a la gente. Esta señora no tiene ni educación, ni corazón, ni principios ni valores", ha lanzado en un mitin la ministra, acompañado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato. Además, ha criticado que no haya sido capaz de sacar adelante unos Presupuestos regionales porque "no gestiona, no hace política y lo único que hace es "destruir".

Lobato, por su parte, ha vuelto a cuestionar que la presidenta y candidata del PP a la reelección haya decidido ir en campaña electoral a Bilbao a hablar de ETA, una banda terrorista que "extinguieron los españoles hace 12 años". Él, sin embargo, ha remarcado que se está "pateando Madrid" pata hablar de los 12 años de futuro que tiene por delante la Comunidad de Madrid.