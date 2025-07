El PP saca adelante los presupuestos de Murcia con la abstención de Vox

11:50 h

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que el Gobierno se encuentra en una situación de "bloqueo", especialmente por la incapacidad de aprobar unos presupuestos generales del Estado, y que se está empezando a conformar una "mayoría negativa".

En una entrevista en la Cadena SER, Esteban ha analizado la situación de la legislatura tras la derrota parlamentaria del Gobierno en el Congreso este martes por el rechazo al decreto antiapagones.

"Me parece tremendo que, haciéndose una apuesta por la gobernabilidad y por la investidura, desde posiciones muy diferentes, ni siquiera de algunos partidos haya habido voluntad nunca de dar un presupuesto al Gobierno", ha lamentado el líder del PNV. Ha precisado que Podemos "no ha querido darle oxígeno" al Gobierno, mientras que ha criticado a Junts por centrarse en su "agenda muy propia" y no existir para ellos "todo lo que no toque esa agenda".

A su juicio, el Gobierno se encuentra en "un momento de difícil pronóstico" por la inestabilidad y los casos de corrupción, lo que favorece que se esté empezando a conformar una "mayoría negativa", aunque ha recordado que no hay una mayoría para una moción de censura, porque "el propio Feijóo se encarga de que no sea posible".