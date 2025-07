Sumar denuncia que el decreto ley sobre permisos parentales se retrasa por culpa del PSOE

12:30 h

Hungría no aprobará el nuevo presupuesto comunitario hasta que no reciba los fondos europeos que la Comisión Europea (CE) sigue bloqueando, advirtió este sábado el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán. "No habrá presupuesto europeo hasta que no recibamos nuestro dinero", dijo el mandatario magiar en un discurso en la Universidad de Verano de Baile Tusnad, en la vecina Rumanía.

El proyecto del presupuesto europeo para el periodo 2028 a 2034 fue presentado recientemente por la CE y es criticado por varios países. Orbán, que suele hablar cada verano en el cierre de este evento, recordó que Hungría ha recibido 12.000 millones de euros de los fondos comunitarios, lo que comprende la mitad del dinero que le correspondía.

La CE mantiene bloqueado al menos otros 10.000 millones de euros por problemas con el Estado de Derecho en Hungría y las preocupaciones persisten ya que Budapest cumplió solo la mitad de los 27 requisitos negociados con Bruselas para que pueda tener acceso a esos fondos.