Directo | Las reservas de gas en la UE alcanzan el 80%

14:53 h

El Gobierno ha respondido a la propuesta del PP de rebajar el IVA que se aplica al gas, y ha recordado que la "prioridad" en todo el mundo ahora es reducir el consumo energético y hacer frente al "chantaje" de Putin. Así lo ha trasladado la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, durante una visita a la ciudad de Vigo. A preguntas de los medios sobre la posibilidad de esa rebaja impositiva, la ministra ha subrayado que el Gobierno ya está haciendo "un esfuerzo sin precedentes" y es el tercer país europeo que más dinero público destina a combatir las consecuencias de la guerra.

Al respecto, ha recordado que se han aprobado dos decretos con medidas y se han puesto en marcha ayudas para "salvar" la economía de las familias y los autonómos, además del esfuerzo en materia impositiva para rebajar la factura de la luz.

"Los que hacen este tipo de propuestas deberían escuchar bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad hoy es que el chantaje de Putin no sea efectivo y consigamos reducir el consumo energético", ha recalcado, antes de añadir: "Sobre eso no he escuchado ninguna propuesta".