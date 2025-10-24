MINUTO A MINUTO
China no pedirá nuevos tratos preferenciales en la OMC y quiere "marcar el paso"
Siga la actualidad de este 24 de octubre:
08:39 h
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este jueves que fue presuntamente víctima de un intento de envenenarlo tras recibir obsequios que contenían supuestamente sustancias químicas tóxicas perjudiciales para la salud, durante un encuentro con agricultores que tuvo el pasado viernes en la provincia costera de Los Ríos.
"Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque", dijo el mandatario en una entrevista con la cadena CNN.
Los productos, una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora, y tras realizarle unas pruebas de rutina se determinó que contenían "sustancias químicas peligrosas", por lo que, según dijo Noboa este jueves, la Casa Militar Presidencial ya puso una denuncia ante la Fiscalía.
08:25 h
China anunció este viernes que ampliará el acceso al mercado en sectores sensibles y no pedirá nuevos tratos preferenciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en una declaración que refuerza su compromiso con una apertura de “alto nivel”.
El ministro de Comercio, Wang Wentao, afirmó durante la rueda de prensa posterior a la clausura del pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCCh) que el país “tomará la iniciativa para alinearse con reglas internacionales de alto estándar” y “seguirá abriendo el sector servicios, especialmente en telecomunicaciones, biotecnología, hospitales y educación”.
Añadió que China “no buscará nuevos tratos especiales ni diferenciales en las actuales o futuras negociaciones de la OMC”, y defendió que la apertura económica “seguirá orientada a crear un entorno empresarial transparente, estable y predecible” para las empresas extranjeras.
Wang sostuvo que el país “fue en el pasado seguidor en materia de apertura; ahora debe marcar el paso”, y recordó que en 2024 China fue “el principal socio comercial de más de 150 países y regiones”.