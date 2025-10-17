MINUTO A MINUTO
El oro alcanza un nuevo récord y se acerca a los 4.400 dólares por onza
Siga la actualidad de este viernes 17 de octubre:
10:24 h
El polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos como "El Dioni" o "la Dulce Neus" ha fallecido en Madrid a los 75 años.
Según ha adelantado Telecinco y han confirmado a EFE fuentes próximas al letrado, Menéndez ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.
Nació en Madrid, el 16 de octubre de 1952 y en su carrera profesional destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación.
Defendió entre otros a Nieves Soldevilla, "la dulce Neus", acusada de matar a su marido; a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, "el Nani", o a Dionisio Rodríguez, "El Dioni", guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas, algo menos de 2 millones de euros.
10:17 h
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, han agradecido este viernes el respaldo de sus accionistas, clientes y empleados ante la opa del BBVA, y han asegurado que la entidad catalana generará "más valor" por separado.
El banco ha subrayado su intención de elevar su rentabilidad al 16 % de cara a 2027 y ofrecer una remuneración a sus accionistas de 6.450 millones de euros hasta entonces, equivalente al 40 % de su valor en bolsa, según marca su último plan estratégico.
"Y vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación", ha afirmado González-Bueno.
"Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo", ha agregado el consejero delegado, que ha recordado que el objetivo del Sabadell es "ser el mejor banco de España".
Oliu ha dicho en una entrevista con Catalunya Ràdio que el desenlace de la operación ha sido "una gran sorpresa". "No esperábamos un resultado tan contundente", ha reconocido el responsable del Sabadell.
09:35 h
En la apertura de la Bolsa española, las acciones de BBVA se disparan más del 10% en los primeros compases de la sesión de este viernes, mientras que las de Sabadell se hunden más del 6%, después del fracaso de la opa.
Anoche, tras conocer la noticia, el BBVA se disparó en Wall Street hacia las 20.30 horas con ADR, las siglas en inglés de American Depositary Recepits, los activos bajo cuya firma cotiza el banco en la bolsa americana hasta un 10%, marcando un máximo de 19,99 dólares por acción, para concluir con un alza del 6,7%, en 19,48 dólares.
En la apertura española, los números se replican y tras varios minutos inhibidos, los títulos de BBVA se disparan un 10,59%, hasta los 17,35 euros.
Por su parte, Sabadell se deja un 6,63 %, hasta los 3,015 euros por acción.
09:03 h
Los vocales electivos de la Asociación de Fiscales han solicitado que se suspenda el pleno del Consejo Fiscal del próximo día 20 al creer "totalmente inoportuna" su celebración en vísperas del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
El Tribunal Supremo juzgará entre el 3 y el 13 de noviembre a García Ortiz por presunta revelación de secretos en torno a la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un escrito dirigido a la fiscal jefa de Inspección con fecha 10 de octubre, los seis vocales electivos de la asociación mayoritaria de fiscales subrayan que no puede obviarse la situación procesal del fiscal general y su incidencia en la actuación del Consejo Fiscal.
Una petición que ya hicieron sin éxito antes del pleno del 18 de septiembre después de que se cerrara la fase de instrucción y se acordara la apertura de juicio oral.
08:50 h
Más de 280.000 personas dependientes se encuentran en listas de espera para ser valoradas o para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho, según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia.
El informe, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con los datos del sistema de atención a la dependencia hasta el 1 de octubre de 2025, recoge el aumento en 13.695 de las personas en espera en los primeros 9 meses del año.
En total, cuantifica en 284.020 personas en listas: 133.414 pendientes de valoración y 150.606 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.
Dos de cada tres de las personas que se encuentran en espera están en cinco comunidades: Cataluña (81.894 personas), Andalucía (51.547 personas), Comunidad Valenciana (29.747 personas), Canarias (25.755) y Murcia (16.348).
08:18 h
El oro, un activo refugio en tiempos de incertidumbre, mantiene su escalada y durante la madrugada de este viernes ha alcanzado nuevos máximos históricos, cerca ya de los 4.400 dólares por onza.
Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 00.18 horas, el oro ha tocado un nuevo récord en los 4.379,93 dólares.
A las 7.30 horas (5.30 GMT), el metal amarillo pierde impulso y se sitúa en los 4.360,85 dólares, tras subir el 0,80 %.
Los analistas explican que el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y la expectativa de más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) impulsan al oro en las últimas sesiones.