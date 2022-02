El embajador en Japón y Guillermo Fierro figuran entre los españoles con cuentas en Credit Suisse

La filtración masiva de datos de las cuentas de Credit Suisse ha desvelado que el banco suizo tuvo como clientes a dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo. Los datos incluyen información sobre más de 18.000 cuentas bancarias y 30.000 titulares de las mismas (muchas cuentas son controladas por varias personas). Es la única filtración periodística conocida de datos de clientes de un gran banco suizo y, no obstante, lo que muestra es únicamente una pequeña parte de la realidad ya que Credit Suisse presta servicios financieros a 1,5 millones de personas.

Los datos filtrados incluyen información sobre clientes de más de 120 jurisdicciones, pero hay pocos titulares de algunos países, entre ellos España y el resto de miembros de la UE. La razón de ello no está clara, aunque buena parte de los clientes incluidos en la filtración son de países que no firmaron el Estándar Común de Información (Common Reporting Standard / CRS), una iniciativa mundial contra la evasión fiscal que exige a los países el intercambio automático de información bancaria básica con las autoridades fiscales. Algunos países que aparecen en los datos firmaron el CRS hace pocos años.

Esta hipótesis la confirmaría el hecho de que los nacionales de países poco representados que aparecen en la filtración, en ocasiones residían en Estados que no habían firmado el CRS cuando abrieron cuentas en el banco. Es lo que ocurre con España. Entre los datos filtrados hay cerca de 140 personas que constan como de nacionalidad española, pero más de la mitad tuvieron en algún momento su residencia en Venezuela. Es el caso por ejemplo de Luis Alfonso de Borbón, desvelado por infoLibre. El bisnieto de Franco y su mujer figuraron en una cuenta con 1,2 millones de euros a nombre de una empresa de Panamá controlada por el matrimonio.

Abrir una cuenta en un banco suizo no es un delito. Por ello, los medios participantes en el proyecto Suisse Secrets decidieron informar sólo sobre los casos que se referían a clientes que Credit Suisse sabía que eran perfiles de alto riesgo: personas expuestas políticamente (PEP), acusadas o condenadas por delitos graves, o con un historial de conexiones con paraísos fiscales. Por tanto, se excluyó íntegramente de la investigación a todas aquellas personas con un perfil privado, sin ningún tipo de proyección pública.

La investigación periodística Suisse Secrets está basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con los medios que participan en Suisse Secrets y las claves del proyecto, leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración y consultar aquí la versión oficial del banco].

El nuevo embajador en Japón, único PEP en la lista

Entre esos casi 140 nacionales españoles, hay únicamente un nombre de una persona que ha sido político o alto cargo en el Gobierno: Fidel Sendagorta Gómez del Castillo. Diplomático de carrera, ocupó diversos puestos en el Ministerio de Exteriores en las dos últimas décadas, entre ellos el de director general de Política Exterior y de Seguridad en el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. En concreto, estuvo en dicho cargo algo más de año y medio, entre el 27 de febrero de 2020 y el 28 de septiembre de 2021. Hace dos semanas fue nombrado nuevo embajador en Japón. En su momento, ya había sido embajador en Egipto (entre octubre de 2010 y abril de 2014).

Fidel Sendagorta dispuso al menos de dos cuentas en Credit Suisse. La primera fue abierta en agosto de 2003 y cerrada diez años después. Llegó a acumular 7,37 millones de francos suizos, en julio de 2008 (4,51 millones de euros al cambio de aquel momento). Sendagorta era el beneficiario de la cuenta, pero la titularidad correspondía a una sociedad mercantil.

Poco antes de cerrar esa primera cuenta, Sendagorta abrió en el banco suizo una segunda, en diciembre de 2012. En este caso como persona física. El importe máximo que consta en los datos filtrados es de 3,37 millones de francos suizos en mayo de 2013 (2,7 millones de euros de la época).

infoLibre se puso en contacto con Fidel Sendagorta, a finales de enero, para conocer su versión sobre sus cuentas en Suiza. En el cuestionario enviado por correo figuraban preguntas sobre el origen de los fondos depositados en Credit Suisse, si los había declarado a la Hacienda española y si constaban en los datos facilitados en sus declaraciones como alto cargo del Gobierno y publicadas en el BOE (Boletín Oficial del Estado).

Pocos días después de recibir el mensaje, Sendagorta contestó por escrito de forma genérica a todas las preguntas planteadas. Su declaración fue la siguiente: “Le informo que cumplo con todas mis obligaciones tributarias y de transparencia tanto a título personal como profesional. La Administración española tiene el correspondiente detalle de todos mis bienes”.

En el BOE constan tres declaraciones patrimoniales de Sendagorta, publicadas en 2018, 2019 y 2021. En la primera valoraba sus bienes en 12,3 millones de euros, en la segunda el importe ascendía a 11,7 millones y en la tercera alcanzaba los 11,3 millones. En ninguna de ellas figuraban deudas, así que ese era su patrimonio neto. Sus bienes le situaron en 2018 como la cuarta persona más rica entre los altos cargos del Gobierno, mientras que en 2019 y 2021 ocupó el segundo lugar.

Fidel Sendagorta es desde hace décadas funcionario público, pero pertenece a una acaudalada familia vasca. Sus tíos Enrique y José Manuel Sendagorta Aramburu fundaron Sener, dedicada a la tecnología e ingeniería naval y que en la actualidad es también la principal empresa vasca de fabricación militar.

En el Registro Mercantil, Sendagorta figuró hace años como consejero en varias sociedades familiares (Tanaua SA y Kuruma Sports SA). Su última iniciativa empresarial es mucho más reciente y está relacionada con la restauración. En junio de 2019 participó en la constitución de Restaurantes Berlanga SL. Sendagorta era uno de los dos administradores solidarios, mientras que el otro era Santiago Aguirre Gil de Biedma, presidente de la consultora inmobiliaria Savills Aguirre Newman y hermano de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. En la actualidad la compañía está gestionada por un consejo de administración, donde Aguirre es presidente y Sendagorta consejero, al igual que el cocinero José Luis García Berlanga, hijo del famoso director de cine y cuyo apellido da nombre a la empresa.

Guillermo Fierro, de nuevo en una filtración

Entre los nombres de españoles en los datos filtrados de Credit Suisse hay otro que llama la atención: Guillermo Fierro Eleta. Y no porque año tras año aparezca en la lista de los españoles más ricos –en la última elaborada por El Mundo está en el puesto 31 con un patrimonio estimado de 1.535 millones de euros–, sino porque no es la primera vez que figura en una gran filtración periodística.

En los conocidos como Bahamas Leaks, que en España publicaron El Confidencial y LaSexta en 2016, Guillermo Fierro aparecía en diversas sociedades registradas en Nassau. Algunas de ellas fueron trasladadas precisamente a Suiza, a la pequeña localidad de Friburgo. En el Registro Mercantil de esta ciudad, según pudo comprobar infoLibre, llegó a constar en decenas de empresas. También son numerosas sus sociedades radicadas en Panamá, país con el que tiene vínculos familiares puesto que allí nació su madre (Yolanda Eleta).

En algunas de las sociedades radicadas en paraísos fiscales también figuraba la mujer de Guillermo Fierro, Lucrecia Botín Sanz de Sautuola, prima de la presidenta del Banco Santander y fundadora de la productora Morena Films.

Guillermo Fierro consta en dos de las cuentas filtradas de Credit Suisse. Una llegó a acumular fondos por importe de 13,3 millones de francos suizos, mientras que en la otra el importe máximo en 2006 fue de 19,5 millones (12,4 millones de euros al cambio). Esta última cuenta, a nombre de una sociedad mercantil, fue cerrada en 2012.

A finales de enero, infoLibre envió una serie de preguntas sobres sus cuentas en Credit Suisse a Guillermo Fierro, a través de una de sus empresas en España. No hubo respuesta por su parte.

La familia Fierro es una de las que más se enriqueció durante el franquismo, con negocios que iban desde la construcción hasta los fósforos. También tenían una agencia de publicidad –Publinsa–, autora del famoso lema Spain is different. En lo que no son diferentes muchos millonarios del mundo, españoles o de otros lugares, es en su amor por los paraísos fiscales y por algunos bancos suizos. Las grandes filtraciones periodísticas han ido sacando algunos de esos nombres a la luz. Como ocurre ahora con Suisse Secrets.