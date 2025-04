España recupera el 99% del suministro eléctrico

El operador eléctrico, el Gobierno, y las empresas energéticas han resuelto en 18 horas la crisis energética. El último dato del Ministerio de Transición Ecológica, de las 6.00 horas, recogió que la potencia de generación del país es de 21.265 megavatios (MW), un 99,16% de lo normal. El 100% de las subestaciones eléctricas, que transforman la alta tensión para ser consumida en hogares, ya están operativas y es cuestión de tiempo que todo el país vuelva a la normalidad.

Eduardo Prieto, director de Servicios para la Operación de REE, explicó a última hora del lunes que el sistema eléctrico español sufrió un shock de potencia que provocó una caída de la producción eléctrica. "En última instancia perdimos toda la generación disponible", resumió. Francia se desconectó de la red española para evitar un contagio, dejando a la península a la deriva. El origen de esta fuerte oscilación de potencia es todavía desconocido, y también afectó gravemente a Portugal.

A partir de ese momento, Red Eléctrica trabajó con las compañías energéticas, los operadores europeos y el Gobierno para recuperar la energía, lo que técnicamente se conoce como "reposición" del sistema. Primero, la península se valió de sus conexiones con Francia y Marruecos para recuperar algo de tensión en Cataluña, País Vasco y el sur de Andalucía, donde antes volvió la luz. Después comenzó el auténtico desafío, recuperar la tensión en el interior del país.

Nueva información. Actualización a las 20:35h:



➡️En estos momentos podemos cifrar la demanda repuesta del orden de 9.200 MW, lo que supone aproximadamente un 35% de la demanda prevista.



📹Eduardo Prieto, director de Servicios para la Operación de #RedEléctrica en declaraciones… pic.twitter.com/JCuAz0bQ8P — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 28, 2025

Para ello, Prieto explicó que se valieron de un grupo de centrales hidroeléctricas que puede funcionar al margen de la red nacional, y los técnicos utilizaron estas "islas energéticas" para ir encendiendo poco a poco el sistema eléctrico. "Una vez encendidas, hemos hecho crecer estas islas para reconectar nuevas zonas y propagar la tensión por la red. En este momento [a las 21.00 horas] ya no quedan islas y toda la red es ya un sistema eléctrico conectado con Europa", añadió. En todo caso, quedan "horas" para que el sistema nacional vuelva a estar operativo, pese a que a las 14.00 horas del lunes dijo que si todo salía bien, la luz volvería en entre seis y diez horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió una hora después para concretar la información. El agujero de la generación alcanzó los 15 gigavatios, la potencia equivalente a desconectar una quincena de reactores nucleares. "A las 12.33 se han perdido súbitamente 15 gigavatios en apenas cinco segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. 15 gigavatios equivalen al 60% de la demanda del país en ese momento. ¿Qué lo ha provocado? Es algo que los especialistas no han logrado determinar", comentó el presiente, y añadió "¿Cuánto se tardará en volver a la normalidad? Es algo que REE no puede decirnos aun con certeza. Nunca había caído a cero el sistema".

El portavoz de REE evitó por ahora dar detalles sobre el origen de la perturbación. "El detalle concreto se confirmará según vayamos analizando los centenares de miles de datos que tenemos en la caja negra del sistema eléctrico. Pero ahora estamos centrados en recuperar el sistema", dijo durante una rueda de prensa, en la sede de la compañía, en Alcobendas.

Una vez que todas las subestaciones (680) se han energizado, es cuestión de tiempo que el 100% de la población vuela a la normalidad porque es el paso previo para que puedan suministrar energía a los hogares. Que por ellos corra la electricidad no significa que automáticamente vaya a llegar a las zonas urbanas, porque tienen que ir ajustando su potencia poco a poco para que no haya problemas aguas abajo, pero es cuestión de tiempo que terminen suministrando energía a la red de distribución de los hogares.

Las centrales nucleares, apagadas

Sánchez no descarta ninguna hipótesis y el gobierno está al habla con la UE y la OTAN Ver más

Las centrales nucleares se apagaron automáticamente cuando comenzó el incidente a las 12.32 horas, y desde entonces sostuvieron el sistema la energía fotovoltaica, la eólica y la hidráulica, con el apoyo de las importaciones energéticas de Francia y Marruecos. La fue algo más incierta a partir de las 21.00 horas, cuando el sol desaparece y los paneles solares dejan de surtir al sistema. No obstante, Pedro Sánchez, llamó a la calma y dijo que ya se habían puesto en funcionamiento los ciclos combinados de gas y los embalses “de todo país". Al cierre de este artículo, la última información de Red Eléctrica era que la energía hidráulica estaba produciendo alrededor del 50% del total de la energía.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional comunicó a las 18.00 horas que las centrales nucleares Ascó y Vandellós (Tarragona) terminaron la situación de “prealerta de emergencia” porque ya tienen acceso a energía, mientras que Almaraz (Cáceres) y Cofrentes (Valencia) todavía siguen con la alerta activada por precaución. El CSN no concreta si los reactores podrán surtir electricidad al sistema próximamente, pero encender un grupo nuclear suele llevar días.

El origen del apagón, según dijo el presidente del Gobierno, es todavía desconocido, aunque aseguró que “no descarta ninguna hipótesis”. Ese incidente, del que por ahora no se sabe nada, provocó “una fuerte oscilación en el sistema eléctrico europeo” que llevó a una caída de la red en la península y en el sur de Francia. "Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española, puso en marcha sus protocolos de seguridad. Y el Ejecutivo, tal y como manda el plan vigente de riesgos del sistema eléctrico, declaró la crisis de electricidad", añadió Sánchez durante una comparecencia en La Moncloa a media tarde de lunes.