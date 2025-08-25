España y Reino Unido planean eliminar la verja de Gibraltar en enero de 2026

España y Reino Unido planean eliminar la verja que separa el peñón de Gibraltar de La Línea de la Concepción con la próxima aprobación del acuerdo entre los dos países sobre el nuevo estatuto de la Roca, según publica este lunes El País. Se suprimiría así el último muro de la Europa continental y el penúltimo de la UE ya que queda el de Chipre, vestigio de la Guerra Fría.

A la espera de la redacción definitiva, el texto jurídico que reflejará el acuerdo político alcanzado en junio está muy adelantado. Ese pacto llegó tras una larga negociación a cuatro bandas entre Londres, Madrid, Bruselas y Gibraltar tras el Brexit y que permitió salvar los escollos más espinosos como la fiscalidad indirecta y los controles Schengen, que remiten a la libre circulación de personas, mercancías y servicios.

Gibraltar, la negociación de un pacto histórico: Picardo renuncia al paraíso fiscal y 'traga' con la policía española Ver más

Según El País, Madrid y Londres pretenden tener listo en octubre el texto. Bruselas confirma que el documento en inglés está prácticamente listo, aunque aún hay que traducir el texto a 23 idiomas y tendrá que pasar por el Parlamento Europeo para recibir luz verde. Así, el acuerdo se podría ratificar en diciembre y la verja que separa los territorios retirarse ya el próximo enero.

Además de la supresión física de la verja, este pacto político establece un doble control de pasajeros en el puerto y aeropuerto a cargo de las policías española y gibraltareña y elimina todos los controles sobre personas y mercancías en la frontera. Las autoridades españolas se encargarán de los controles completos en el aeropuerto siguiendo el modelo francés en la estación londinense de St. Pancras, desde donde salen los trenes de alta velocidad que cruzan el canal de la Mancha.

El acuerdo entre Madrid y Londres establece además, según El País, una futura unión aduanera entre la UE y Gibraltar, fija una estrecha colaboración entre las respectivas autoridades y elimina los controles de mercancías. Y además también establece los principios de imposición indirecta, lo que sería un tributo similar al IVA, que se aplicarán en el Peñón, incluyendo el tabaco.