Esperanza Aguirre responsabiliza a Montoro y a infoLibre de su derrota contra Carmena en 2015

Cristóbal Montoro se granjeó muchos enemigos durante su etapa final al frente del ministerio de Hacienda. Algunos de su propio partido, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o el exvicepresidente de José María Aznar, Rodrigo Rato. La madrileña llegó a denunciar a Hacienda después de que infoLibre revelara en 2015 que había ganado 369.000 euros como cazatalentos —casi el triple de lo que ingresaba como alto cargo político— y 5.000 euros más en juegos de azar.

Aguirre denunció ante la Fiscalía General del Estado al departamento de Montoro por la publicación de estos datos, pero la Agencia Tributaria concluyó que la filtración se había producido fuera del ámbito del Ministerio de Hacienda. "Tenía, no voy a decir la certeza, pero la cuasicerteza de que había sido el señor Montoro", ha asegurado Aguirre este viernes ante los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE). A su juicio, esa publicación la perjudicó en las urnas cuando aspiraba a hacerse con la alcaldía de Madrid en liza con Manuela Carmena: "Disuadió a parte de los pensionistas porque les pareció mucho dinero".

La publicación de sus datos fiscales de 2013 –los últimos que se conocían entonces– por este periódico provocó un enorme enfado de Aguirre, que se negaba a hacerlos públicos después de pedir cuentas sobre los ingresos de su rival socialista, Antonio Miguel Carmona. Tras su intento fracasado de convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre atribuyó parte de su resultado electoral a la publicación en infoLibre de sus datos de Hacienda. En aquel momento, de toda la documentación a la que tuvo acceso este medio, sólo se publicó la que tenía interés general, pero nada que afectara a su intimidad o a la de su familia.

Diez años después, Aguirre ha vuelto a incidir en la idea de que perdió la alcaldía en favor de Manuela Carmena en 2015 por culpa de la publicación de sus datos fiscales. "En los tracks que hacíamos bajamos entre doce y tres puntos, porque mi declaración de la renta fue filtrada y pareció que era mucho dinero", ha señalado ante las preguntas de Javier Ruiz en el programa Mañaneros. Es más, la expresidenta madrileña también ha revelado que puso en conocimiento de Rajoy lo ocurrido y que también intentó localizar al ministro Montoro. "Yo hablé con Rajoy porque creí que eran los rivales políticos [los que habían accedido a sus datos a través de algún funcionario], pensé que él iba a investigar y hablaría con el ministro, pero no ha sido así".

Aguirre cree que había una "orden" de Rajoy

La expresidenta madrileña nunca se creyó las explicaciones de la Agencia Tributaria y así lo argumentó en su momento ante la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal: "Siempre que alguien entra en el sistema de la Agencia Tributaria deja huella y como yo lo denuncié, tendría que haberse sabido quién fue el que entró", argumentó en RNE, remarcando que "Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría o Mariano Rajoy" querían perjudicarla.

En la entrevista en TVE, la expresidenta madrileña ha señalado que el comisario jubilado José Manuel Villarejo le aseguró que había "una orden" por parte del Gobierno de Rajoy de "darle un susto": "Entonces no me lo creí, pero creo que ahora haría bien en creérmelo", completó. La madrileña no descarta personarse en la causa si "la llaman a declarar", pero de momento el proceso se circunscribe a la investigación sobre las gasísticas. Otro que no descarta personarse es el exministro Rodrigo Rato, según ha publicado la Cadena Ser.

Aguirre también ha aprovechado para criticar que Montoro militara en el mismo partido que ella, del que se acaba de dar de baja: "No debería estar nunca en el PP", aseguró, por su programa sobre impuestos. Tanto Aguirre como parte de la derecha mediática le atribuyeron al extitular de Hacienda el sobrenombre del "ministro socialdemócrata". Sin embargo, Montoro ha seguido acudiendo a actos del PP: el último, el congreso celebrado hace dos semanas y que volvió a reelegir a Alberto Núñez Feijóo como presidente.