Un estudio prueba la eficacia de un análisis de sangre para detectar el alzhéimer en fases tempranas

Un estudio internacional ha demostrado que un análisis de sangre basado en el biomarcador p-tau217 permite identificar de forma eficaz a personas sin deterioro cognitivo, pero con acumulación de beta amiloide, una de las principales alteraciones cerebrales características del mal de Alzheimer.

El estudio ha sido liderado por la Universidad de Lund (Suecia), con participación del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall.

La investigación, publicada en la revista JAMA Neurology, a la que ha tenido acceso EFE, ha contado también con la participación del Hospital de Sant Pau y 12 cohortes independientes de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, ha informado la Fundación Pasqual Maragall.

Detectar la enfermedad de Alzheimer en sus fases más tempranas es clave para poder aplicar estrategias preventivas y optimizar los nuevos tratamientos que actúan sobre las proteínas que causan la enfermedad.

Una de estas proteínas es la beta amiloide, cuya acumulación es una señal de que una persona sufrirá alzhéimer, incluso antes de que se expresen los síntomas.

Los investigadores han estudiado muestras de 2.916 participantes sin síntomas de deterioro cognitivo, entre ellos 395 adultos cognitivamente sanos de la cohorte ALFA+, que forma parte del estudio ALFA del BBRC, impulsado por la Fundación "la Caixa”.

En esta muestras se ha estudiado el biomp-tau217 en plasma, que es un elemento que se puede ver en una analítica (un biomarcador) y que ha demostrado que indica acumulación de beta amiloide en el cerebro

Concretamente, el trabajo muestra que la detección de p-tau217 en plasma ofrece una precisión del 81 % para identificar correctamente la positividad de beta amiloide.

Además, cuando se combina con una segunda prueba de confirmación (un escáner PET o análisis de líquido cefalorraquídeo), la precisión aumenta hasta el 91 %.

"Estos resultados refuerzan la utilidad del análisis de sangre con p-tau217 como herramienta de cribado inicial en personas sin síntomas, especialmente en un momento en que los ensayos clínicos y los tratamientos modificadores de la enfermedad requieren identificar casos muy iniciales", ha explicado la autora principal del estudio, Gemma Salvadó, investigadora principal del grupo de Neuroimagen en el BBRC.

Los biomarcadores en sangre, como el p-tau217, representan una alternativa más accesible y escalable frente a pruebas invasivas como la punción lumbar o costosas como la tomografía por emisión de positrones (PET).

En este estudio, se evaluó el diagnóstico en dos pasos: primero un cribado inicial con el biomarcador plasmático p-tau217 y posteriormente, en los casos necesarios, una confirmación con PET o análisis de líquido cefalorraquídeo.

Este enfoque permitió reducir en más de un 40 % la realización de estas pruebas invasivas y costosas en comparación con un procedimiento que prescinde del cribado en sangre, sin comprometer la fiabilidad diagnóstica, según los autores del estudio.