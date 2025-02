La factura del El Ventorro, las llamadas del día D y la geolocalización: los datos que Mazón niega a Les Corts

¿Qué hizo exactamente Carlos Mazón la fatídica tarde de la dana del 29 de octubre? ¿Cuánto tiempo estuvo en el El Ventorro? ¿Dónde se dirigió después? ¿Estuvo realmente en el Palau de la Generalitat? ¿A qué hora llegó al Cecopi? ¿Entró antes o después del envío de la alerta que ahora pone en el foco la jueza instructora? ¿A quién llamó durante este tiempo? ¿Tomó alguna decisión o no?

Todas estas preguntas no tienen respuesta todavía. Y el president valenciano cambia habitualmente sus versiones. Ahora, a la vista de los autos emitidos por la jueza, afirma que llegó a la reunión del Cecopi a las 20.28, contradiciendo sus relatos anteriores de que estuvo a partir de las 19.00 horas. El dirigente popular hasta el momento sostiene cada requiebro sin pruebas y la Generalitat está denegando información clave que está solicitando al Palau de la Generalitat la oposición.

El PSPV y Compromís llevan meses insistiendo en peticiones al Govern de información para concretar los pasos de Mazón ese día. Los dos partidos progresistas han exigido, sin éxito, que el líder popular muestre la factura del restaurante El Ventorro, donde comió durante el 29 de octubre. El presidente sostiene que estuvo allí en calidad de líder del PP autonómico para ofrecerle a la periodista Maribel Vilaplana la dirección de la radiotelevisión valenciana.

Mazón ha cambiado varias veces su respuesta sobre la factura. Dijo que no la tenía, al ser en condición de líder del PP, pero también sostuvo a finales de diciembre que trasladaría el tique al Tribunal de Cuentas y que, si era oportuno, lo haría público en el seno de la comisión de investigación de la dana en Les Corts. Pero hasta el momento no ha hecho públicos esos gastos ni los detalles para certificar la hora y el número de comensales, algo que quiere saber la oposición.

Desde la Generalitat se aseguró que la institución no tiene que hacer pública esa factura porque no se sufragó con dinero público, sino con cargo al PP. En una respuesta parlamentaria, el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, afirmó que la factura del ágape “no ha tenido entrada ni ha sido satisfecha con cargo a los presupuestos de la Generalitat”.

Sin listado de llamadas

Además, la oposición está poniendo en el foco el registro de llamadas de Mazón y la geolocalización a través de sus móviles. Desde Presidencia de la Generalitat se ha negado esta petición del PSPV con la excusa de que la compañía "no emite facturas individuales por cada uno de los teléfonos fijos y móviles cubiertos por el contrato", sino que es una "factura bimensual global objeto de la gestión centralizada, sin desglose de llamadas entrantes y salientes por lo que la Presidencia no dispone de un listado de llamadas individualizado correspondiente a cada uno de los usuarios a los que se refieren las solicitudes".

El portavoz del PSPV en el Parlamento autonómico, José Muñoz, desmontó la versión del Palau sobre los registros de llamadas. Él mismo solicitó, con el mismo contrato que tiene el president, su listado de llamadas del último mes a los servicios de la Cámara autonómica y en un hora lo tenía a su disposición. El socialista se lo enseñó al propio dirigente popular en la sesión de control y le indicó: “Usted es un mentiroso”.

Después de que la Generalitat negara ese listado, fue el propio president valenciano el que el pasado lunes, en un desayuno informativo en Madrid, señaló que recibió 16 llamadas aquella tarde, entre las 17.35 horas y las 20.00 horas. Mazón, hasta el momento, se había negado a detallar las comunicaciones, pero lo hizo sin presentar ninguna prueba ni ningún listado de la compañía.

Uno de los interlocutores fue el primer edil de Cullera, Jordi Mayor, que, tras escuchar la versión del president autonómico, respondió en la red social X: “Mazón vuelve a mentir. Dijo que habló con varios alcaldes esa tarde y hoy admite que soy el único con el que habló. Dice que estaba informado de todo y que me llamó para preguntarme por las lluvias de mi pueblo. Señor Mazón, ese día en Cullera no llovió”.

La oposición también ha pedido la geolocalización de Mazón a través de sus dispositivos durante el día de la dana. Una petición que está esquivando la Generalitat con la excusa dada por el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia: “Indicar que el presidente de la Generalitat no dispone de teléfono móvil personal”. Esta afirmación contrasta con la versión también dada por el alcalde de Cullera de que ese día el dirigente popular le dijo, cuando lo llamó, que ese era su número personal (una conversación que se hizo vía Whatsapp y en la que aparecía la propia foto de Mazón en la pantalla).

A la espera de grabaciones y movimiento de escoltas

Compromís tampoco está logrando que la Generalitat aporte la información clave, pero el partido sigue insistiendo en preguntas que pueden desvelar el paradero del líder popular. Joan Baldoví ha solicitado el listado completo de llamadas, tanto entrantes como salientes, además de la duración y la hora de inicio y finalización. El portavoz tampoco ha tenido éxito en su petición, firmada el pasado 14 de noviembre, para conocer la copia literal e íntegra de la actividad del servicio de escoltas del president durante el día de la dana.

Asimismo, Compromís exigió el pasado mes de noviembre conocer las anotaciones del registro de acceso al Palau de la Generalitat. En los últimos días, Baldoví ha registrado peticiones a la Generalitat de la grabación de las cámaras de seguridad de acceso y salida del Cecopi en L’Eliana durante el 29 de octubre y del edificio de la Presidencia valenciana.