Fallece una mujer en Valdemoro (Madrid) tras ser apuñalada por su hermano, ya detenido

Una mujer de 48 años que estaba en estado crítico tras ser apuñalada por su hermano durante una discusión este sábado en Valdemoro, ha fallecido y el presunto autor de la agresión está detenido, según fuentes de la Guardia Civil, informa EFE.

La mujer, nacida en 1977, fue agredida con arma blanca bajo el esternón en un domicilio de la calle de la República Argentina en la localidad madrileña, y trasladada en estado crítico por el SUMMA 112 al Hospital de Valdemoro, donde finalmente falleció anoche.

El hermano de la víctima, nacido en 1979, al parecer sufre problemas psiquiátricos y la agresión tuvo lugar durante una discusión entre hermanos, ambos de nacionalidad española, ocurrida poco antes de las 17:00 horas cuando se recibió la llamada al 112.

El suceso está siendo investigado por la Guardia Civil.