Familiares de víctimas piden investigar el uso de fondos de residencias para saldar la deuda de Madrid con Quirón

La Asociación 7291 Verdad y Justicia ha exigido este lunes que se lleve a cabo una "investigación exhaustiva" sobre el desvío de la Comunidad de Madrid de 61,5 millones de euros de las residencias para pagar su deuda con el grupo Quirón.

Según la publicación del informe anual de la Cámara de Cuentas, el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso habría utilizado dinero procedente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) destinado a las residencias hacia el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y desviado para paliar su deuda con el grupo privado, algo que "ha llenado de indignación" a los familiares de las víctimas.

"Supone una nueva afrenta hacia este colectivo que en el último año ha venido denunciando las numerosas deficiencias de medios y personal que están sufriendo las residencias públicas" de la comunidad, lamentan.

Este informe, subrayan las víctimas en un comunidado, supone "una burla más al trato" que desde el gobierno regional viene "dando a las familias tanto de las víctimas como de los residentes en la actualidad". María Jesús Valero, presidencia de la asociación, lamenta que "después de seis años de impunidad total sigan actuando de esta manera contra las residencias".

La Comunidad de Madrid dice que los 61,5 millones provienen de remanentes

El consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García, ha dicho este lunes que el importe provenía de los remanentes de tesorería, que se utilizan para "necesidades" como en este caso en el ámbito sanitario, informa EFE.

Según el consejero madrileño, en todos los ejercicios los remanentes de tesorería que van quedando, es decir, el dinero que no se ha gastado, "se utilizan para aquellas necesidades que pueda tener, en este caso la Comunidad de Madrid, como es el ámbito sanitario".

En esta línea, ha subrayado que "eso no va para ningún grupo empresarial, va para mejorar lógicamente la sanidad", y a que se destinen los recursos público "de forma prioritaria" que es, ha dicho, lo que los ciudadanos demandan.

"Para aquello que es una prioridad para los madrileños, y en este caso, lógicamente, los servicios sociales y también la sanidad", ha remarcado, al tiempo que ha recalcado que nunca la Comunidad de Madrid ha destinado tanta inversión a la atención de las personas mayores y de las personas con discapacidad.