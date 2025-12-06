Feijóo y Ayuso aprovechan los actos de la Constitución para lanzar duros ataques al Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, han aprovechado los mensajes en el Día de la Constitución, a las puertas del Congreso, para lanzar duras críticas a Pedro Sánchez. “Este gobierno es el que más ha atacado a la Constitución en estos 47 años”, sostiene Feijóo, que ha añadido que el PP gobernará “en el cincuenta aniversario de la Constitución”, después de acusar también a Sánchez de violar la separación de poderes.

Ayuso, por su parte –y ojeando folios que llevaba en mano– ha minimizado lo ocurrido en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras la publicación de unos audios en los que el máximo responsable financiero pedía aumentar las listas de espera para incrementar los beneficios de la empresa. Durante la conmemoración del Día de la Constitución, ha acusado al Gobierno de "exagerar hasta crear auténticos escándalos por cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de las comunidades del Partido Popular" y ha restado importancia a lo ocurrido al tacharlo de "rencillas entre los directivos".

"Lo que pido es que, en honor a la verdad, se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada, en una pugna entre directivos", ha dicho sobre los audios publicados en el diario El País en los que el CEO de Ribera Salud defendía rechazar pacientes para ganar más. Unas palabras que, a su juicio, "están sacadas de contexto". Asimismo, ha asegurado que su Gobierno ha llevado a cabo "una nueva inspección" que "arroja que este hospital recibe por parte de sus pacientes un 8,6 sobre 10 de media".

La baronesa del PP ha añadido que "cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra tendrá respuesta contundente y sin paliativos", pese a que el Ejecutivo madrileño es responsable de la privatización en la gestión de la sanidad pública con empresas como Quirón, grupo para el que la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, ha trabajado como comisionista.

"No se puede poner en tela de juicio ni a todo el sistema sanitario, por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, como ha hecho esta semana", concluyó Ayuso, que ha negado que se reutilizara materia de un solo uso por parte del personal sanitario, como establecía un plan del hospital.

Feijóo defiende a Mazón y dice que "no hay fecha para su relevo" en el PP valenciano

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido después de Ayuso para hablar del que en el último año ha sido su gran pesadilla, el expresidente valenciano Carlos Mazón, al que sin embargo ha sostenido hasta el final. "Ha asumido responsabilidades políticas al más alto nivel", ha dicho Feijóo sobre la dimisión del expresident, que continúa como diputado en Les Corts. Según Feijóo, "el PP ha pasado página definitiva en la Generalitat con un nuevo president, Juanfran Pérez Llorca. Mazón, con todo, sigue siendo el líder del PP en la Comunidad Valenciana, y "no hay fecha para su relevo".

Feijóo ha evitado valorar el cruce de mensajes conocido estos días entre Mazón y su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, con la que era consellera encargada de Emergencias, Salomé Pradas, en los que el número dos del exjefe del Consell le pide a Pradas no confinar a la población y el propio Mazón le contesta "cojonudo" cuando la responsable de Emergencias le comenta que lo que más le preocupaba en ese momento era, entre otras zonas, el barranco del Poyo. "El señor Mazón nos ha dicho aquello que considera que es verdad", ha alegado Feijóo a preguntas de los medios en el acto por el 47 aniversario de la Constitución.