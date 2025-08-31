MINUTO A MINUTO
Feijóo inaugura el curso político de PP en Galicia junto a Rueda
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este domingo 31 de agosto.
13:08 h
España ha pasado de fase de 'preemergencia' a 'estado de alerta y seguimiento permanente', dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, con más de 300.000 hectáreas quemadas, cuatro víctimas mortales y 48 heridos.
Así lo ha informado en una comparecencia de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde anoche se acordó que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para pasar de fase.
El nuevo estado de alerta y seguimiento permanente decretado por el Cecod implica que el Gobierno seguirá coordinando y poniendo a disposición de las comunidades todos los medios con los que cuenta en la lucha contra los incendios.
12:47 h
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra la gestión de la migración del Gobierno, al que ha acusado de "no tener una política migratoria, lo que conlleva la pérdida de muchas vidas en el mar". "Es un disparate tras otro, la inmigración irregular se ha disparado en este país. Ya no es solo lo que implica para la vida cotidiana de la gente, tampoco garantiza la dignidad de los migrantes y de los menores no acompañados", ha prometido el líder conservador.
12:37 h
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de descargar su responsabilidad sobre los dirigentes autonómicos del PP durante la crisis de los incendios. "Ocurra lo que ocurra os garantizo que será mi competencia, porque el presidente del Gobierno se debe a cualquier territorio de España", ha asegurado el presidente del PP.
12:16 h
Al menos siete personas murieron este sábado en la Franja de Gaza por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, según el registro hospitalario difundido este domingo por el Ministerio de Sanidad del enclave, que recuenta los fallecidos del día anterior.
Desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, un total de 339 gazatíes han fallecido por desnutrición, de los cuales 124 eran niños, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales, controladas por el grupo islamista Hamás.
Desde el pasado 22 de agosto, cuando un informe internacional respaldado por la ONU declaró la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza (en la que se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza), 61 personas han muerto de hambre, entre ellos nueve menores, según los registros sanitarios.
12:15 h
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, subraya la influencia internacional de España y asegura que tiene voz propia en todas las crisis y defiende "lo mismo con los mismos principios en Ucrania que en Gaza".
En una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, el titular de Exteriores subraya el papel de España en los foros internacionales.
"La influencia internacional de un país -explica- no se mide por una foto. En ocasiones el precio a pagar por aparecer en alguna foto es precisamente no influir, callar, ser uno más. Y desde luego España tiene en estos momentos una política exterior que tiene voz propia en todas las crisis y decimos lo mismo con los mismos principios en Ucrania que en Gaza".
12:14 h
La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha afirmado que España es el país "con más capacidad de financiación de proyectos en Europa".
Así lo ha indicado en una entrevista con La Voz de Galicia en la que incide en que, "en este momento, la economía española es la que más crece en la UE".
"La prima de riesgo se ha reducido y está en mínimos históricos. El dinamismo y la activación de los Fondos Europeos Next Generation hacen que España sea el país con más capacidad de financiación de proyectos en Europa", ha afirmado.
12:12 h
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abre el curso político nuevamente en la localidad de Cerdedo-Cotobade.