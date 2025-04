Feijóo marca distancias con Abascal y ya negocia con el Gobierno el decreto contra los aranceles

Los aranceles del 20% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto a los productos de la Unión Europea han conseguido que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acerque posturas con el Gobierno de Pedro Sánchez aunque con algunos matices. El conservador ha querido escenificar este lunes una puesta en escena similar a la de Sánchez la pasada semana en Moncloa y se ha rodeado de consejeros, portavoces autonómicos y representantes de 32 organizaciones de sectores afectados por los aranceles en la sede de Génova. Desde allí, en una declaración sin preguntas, aseguró que “estamos ante una guerra comercial” y que “estar divididos no suma nada”.

Feijóo agradeció al Gobierno que le haya enviado ya el texto del real decreto, que prevé aprobar mañana en el Consejo de Ministros con la respuesta a la guerra arancelaria de Trump, y reconoció que hay “elementos acertados” en esa propuesta, si bien añadió que todavía está en estado “embrionario” y que “hay margen de mejora”. También afirmó que "es imprescindible" que participen más ministerios, que el Ejecutivo cuente con un plan de competitividad industrial, revise la política fiscal y tenga presupuestos. "Es nuestro deber a articular una estrategia de país. No habrá respuesta adecuada a la guerra comercial sin unidad", señaló.

En esa línea anunció que esta tarde le remitirá sus propuestas, algunas de las cuales ya ha avanzado, como un fondo específico español financiado con los aranceles que se queden en nuestro país, una rebaja de las cotizaciones sociales a las empresas afectadas y la adecuación del IRPF a la inflación. “Los aranceles no harán más grande a nadie, sino más pequeño a todos. Al proteccionismo no se le encara con más proteccionismo”, dijo, tras recalcar que está “en riesgo nuestra prosperidad y seguridad”. "Esto no va de intereses partidistas, ni de izquierdas ni de derechas, va de cómo afrontamos una nueva era que ha podido llegar para quedarse", subrayó.

El líder del PP también marcó distancias con Vox, aliado de Trump que ahora paga el precio de esa 'amistad', y aseguró que el giro de la administración estadounidense es “un error, una mala noticia y un ataque a la nación” :"Dejémonos de golpes en el pecho y de deditos levantado para la refriega política”, añadió, en referencia a la formación de Santiago Abascal. Así, sostuvo que "si tratamos esta crisis como lo que es, una cuestión de Estado, el PP estará al servicio del Estado” aunque "sin conceder cheques en blanco" al Gobierno.