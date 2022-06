Feijóo pide el voto al votante del PSOE: "La fragmentación dificulta la gobernabilidad y alenta los chantajes"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los andaluces proteger a Andalucía "de la fragmentación política, del populismo" y ha asegurado que Juanma Moreno "tiene un proyecto nítido, que no va contra nadie, no busca la fragmentación, no plantea miedos sino oportunidades y que se basa en la esperanza", informa Europa Press.

En un acto celebrado en Cádiz capital, Feijóo ha incidido en que "la certeza en Andalucía tiene nombre y apellidos, Juanma Moreno" y ha añadido que "la fragmentación dificulta la gobernabilidad y alenta los chantajes. Andalucía no puede tener en el gobierno a un partido que gobierna con aquellos que no creen en Andalucía". "Nadie en el Parlamento de Andalucía con las siglas del PP va a ser elegido para que le mienta a los ciudadanos de Andalucía", ha asegurado Feijóo, que ha afirmado que "cuando viene mal largo lo diremos, cuando estemos en una situación límite la describiremos y tengamos que tomar decisiones para revertir la situación".

También ha afirmado que "nadie confía en la estabilidad de un Gobierno roto, dividido y fragmentado". "No es una crítica, es la crónica política de España", ha añadido el dirigente popular que ha afirmado que "solo hay que atender a los hechos". "Nadie confía en la autoridad del Gobierno actual porque el Gobierno actual está a merced de sus socios minoritarios y cuando un presidente está sometido a las minorías no tiene autoridad para ordenar, organizar y liderar un país", ha afirmado el presidente del PP.

Además, también se ha acordado de Pedro Sánchez y ha asegurado que "nadie confía en las previsiones del Gobierno porque no hace ni un solo cuadro macroeconómico que no se modifique una dos o tres veces durante el año". Igualmente, ha criticado que el Ejecuitivo "no respeta a las instituciones" y ha recordado que "el Estado está por encima del Gobierno que es un inquilino del Estado durante el tiempo que dure su mandato".

El presidente del PP ha hecho referencia a las encuestas, recordando que "este domingo dicen que ganamos, y además dice algunas encuestas que arrasamos, pero no nos confundamos, aquí no hay nada hecho". Así, ha recordado que "cada voto cuenta y es determinante para el último diputado, porque no es lo mismo sacar 45 diputados que 55". "Sería el doble de decepción después de pensar que vamos a ganar, no hacerlo con la suficiente diferencia para gobernar", ha dicho.

Así, ha pedido el voto a los andaluces "para seguir construyendo la tierra más libre, la tierra más fecunda la tierra, más próspera y la tierra de mayor oportunidad es en España, para seguir construyendo hospitales, centros de salud y no pancartas, que eso es muy barato. El problema no es hacer pancartas, el problema es contratar médicos o hacer hospitales".

Además, ha insistido en "ser valientes" para decirle a los que votan al PSOE que voten al PP. "Sé que eso les molesta, pero acaso nosotros no nos podemos dirigir a una persona que ha votado al partido socialista, es que esto no es una democracia libre, es que acaso en Andalucía los votos son cautivos", se ha preguntado Feijóo, que ha apuntado que muchos socialistas "ya empiezan a hablar de que no les gusta el sanchismo, lo comentan entre ellos que esta vez saben que Juanma Moreno es la mejor opción para Andalucía y a todos estos les vamos a pedir que nos ayuden a gobernar Andalucía honestamente con el pueblo andaluz adelante".

Moreno augura que la campaña se "embarrará" en la última semana

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este domingo de que la campaña electoral, "desgraciadamente", se va a "embarrar" en esta última semana y ha insistido en pedir a los ciudadanos que acudan a votar "masivamente" el día 19. En declaraciones a los periodistas en el parque de María Luisa de Sevilla, Moreno ha señalado que, sin duda, la campaña se va a "embarrar" en esta última semana, sobre todo porque "algunas formaciones están muy desesperadas", no están haciendo propuestas y no son capaces de conectar con su electorado.

"Por ello, tiran del barro, del insulto, de los bulos y de las noticias falsas", ha indicado el candidato popular, quien ha augurado que eso es lo que va a ocurrir en esta última semana de campaña y eso sólo contribuye al "descrédito de la política y de los candidatos".

Para Moreno, lo deseable sería que cada candidato y partido hiciera sus propuestas y sus "críticas" legítimas y que no se contribuyera a la confusión de los ciudadanos "con mentiras y bulos". Moreno ha defendido que durante esta legislatura siempre ha intentado "bajar el diapasón y que la crispación en Andalucía sea la menos posible".

En cuanto al debate electoral que se celebrará mañana lunes en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Moreno ha indicado que espera que sea "sereno y que no se contribuya a la crispación". Ha apuntado que él se va a centrar en hacer sus propuestas y "no crispar" y ha confiado en que el resto de candidatos estén en esa posición.

El presidente ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos acudan masivamente a votar el domingo 19 de junio. "El que quiera ir a la playa que lo haga después de votar porque es muy importante para Andalucía y el futuro que el próximo domingo haya una alta participación y salgamos a defender este autogobierno con el voto y a apostar por el futuro que queremos para nuestros hijos", ha dicho.