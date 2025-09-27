MINUTO A MINUTO
Feijóo reúne a sus barones en Murcia para perfilar su plan sobre migración
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este sábado 27 de septiembre.
13:35 h
La Casa Blanca ha distribuido este sábado la imagen del saludo entre Felipe VI y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la recepción que este ofreció a los cabezas de delegación asistentes a la Asamblea de la ONU en Nueva York.
La foto, en la que también aparece la esposa del presidente norteamericano, Melania Trump, fue tomada en el hotel neoyorquino donde en la noche del pasado martes se ofreció la recepción, a la que el rey asistió como cabeza de la delegación española.
Los tres aparecen en la imagen sonrientes, mientras el presidente Trmp hace el gesto de aprobación con el pulgar de su mano derecha hacia arriba.
El rey estuvo en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que ha coincido con el 80 aniversario de Naciones Unidas, e intervino en la segunda jornada en representación de España.
13:33 h
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha definido este sábado la investigación por presunta malversación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como una "campaña orquestada" contra el Ejecutivo.
"Todo en este procedimiento escandaloso y el tiempo va a poner a cada cual en su lugar", ha señalado Bustinduy a su llegada a la fiesta del PCE, que se celebra el mismo día en el que Gómez ha sido citada ante el juez Juan Carlos Peinado para que el magistrado le concrete su imputación.
Según el primer ministro, esta citación forma parte de una "campaña orquestada sistemáticamente desde el primer minuto de la legislatura para desconocer la ilegitimidad del Gobierno e intentar acabar con él por todos los medios".
"Lo que hay no es sencillamente es una animadversión por quienes están en el Gobierno o por la figura del presidente, es por la agenda política de este Gobierno", ha aseverado.
13:26 h
Al menos 26 gazatíes murieron este sábado desde la madrugada por bombardeos israelíes, en su mayoría a viviendas familiares en el norte y centro del enclave, confirmaron a EFE fuentes locales.
Según el Hospital Al Shifa, seis personas fallecieron en un ataque contra la vivienda de la familia Bakr en el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, que queda en el norte de la Franja.
Defensa Civil gazatí informó de otras cinco víctimas mortales en un bombardeo sobre la casa de la familia Al Shurafa, en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, donde al menos 13 personas permanecen sepultadas bajo los escombros.
En la localidad de Al Zawaida, en el centro del enclave, un ataque contra la vivienda de la familia Abu Rukab dejó tres muertos, según la misma fuente.
13:07 h
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este sábado que la única declaración del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que le interesa es "ante un tribunal internacional".
"La única declaración de Netanyahu que me interesa es la que dé ante el tribunal internacional que le condene por genocidio, esa es la única a la que prestaré atención", ha aseverado Bustinduy a su llegada a la fiesta del PCE, preguntado por el discurso que el mandatario israelí dio ayer en la Asamblea General de la ONU.
El ministro ha calificado de "vergüenza" que Netanyahu haya podido expresarse con normalidad en la ONU. "Es responsable de un proyecto genocida que va a perseguir a la humanidad entera durante siglos", ha puntualizado.
"Lo único que le deseo es que se defienda ante un tribunal que le juzgue por los horribles crímenes que está cometiendo", ha subrayado Bustinduy.
12:43 h
La justicia iraní condenó este sábado a dos personas a la pena de muerte y a otras dos a prisión por sus presuntos vínculos con la inteligencia israelí, el Mossad, y con la opositora Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), considerada terrorista por Teherán.
“La sentencia de primera instancia condenó a dos acusados a pena de muerte y prisión, y a otros dos a cárcel, sumando más de 26 años de prisión en total”, anunció el fiscal general de la norteña provincia de Alborz, Hossein Fazeli Harkandi, agregando que las sentencias no son definitivas y pueden ser apeladas, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.
El fiscal explicó que los acusados, detenidos en mayo pasado, fueron procesados por cargos de “guerra contra Dios”, “colaboración con grupos hostiles y el régimen sionista (Israel)” y “propaganda contra el sistema”, conceptos que engloban una serie de delitos contra el islam y la seguridad pública.
Fazeli Harkandi indicó que los condenados son dos hombres residentes en la ciudad de Karaj y una pareja de Isfahán que formaban parte de una red de espionaje vinculada al Mossad y al MEK y recibieron entrenamiento en “geolocalización de lugares sensibles y construcción de proyectiles explosivos” y e incendiaron instalaciones militares y públicas.
12:15 h
El Parlamento de Cantabria no ha alcanzado un acuerdo para la lectura de una declaración institucional sobre la situación en Gaza por el rechazo del PP y Vox a que apareciese en el texto la palabra 'genocidio' y el rechazo del PSOE a cambiarla por otra a propuesta del PRC.
La declaración finalmente no se leerá en el pleno de la Cámara regional, han confirmado a EFE los grupos parlamentarios, después de que El Diario Montañés avanzase la información este sábado.
El PP se ha limitado a reconocer la falta de acuerdo, sin hacer más valoraciones, mientras que el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, ha explicado que la declaración institucional partió de una propuesta de la formación Verdes Equo a los grupos.
12:13 h
La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha llamado este sábado a su formación a lanzar un proceso de apertura con sus fuerzas políticas "hermanas" que sirva para lo que queda de legislatura, pero también pensando en el próximo ciclo político.
En su intervención durante la primera reunión del curso político del Grupo Coordinador del partido, al que asiste Yolanda Díaz, ha abogado por un encuentro que construya las bases de un programa común de acción política "abriendo puertas y ventanas".
"Nuestros éxitos han venido de la apertura, de las alianzas, han venido del trabajo común por la defensa de las causas justas", ha remarcado antes de apostar por un proceso colectivo "entre iguales" junto a sus fuerzas políticas hermanas.
12:12 h
La Guardia Revolucionaria iraní reafirmó este sábado su apoyo a la alianza informal antiisraelí ‘Eje de la Resistencia’ en el primer aniversario de la muerte del líder histórico de Hizbulá del Líbano, Hasán Nasrala, y en medio de los intentos del Gobierno libanés por desarmar a la organización chií.
“La Guardia Revolucionaria continúa priorizando el apoyo a los movimientos de resistencia en toda la región y considera que la continuación de este camino hasta la eliminación completa de la ocupación y la liberación de Al-Quds (Jerusalén) es una misión divina, nacional e imparable”, aseveró el cuerpo militar de élite en un comunicado publicado con motivo del aniversario de la muerte de Nasrala y del general de brigada iraní Abbas Nilforoushan en un ataque israelí contra Beirut, el 27 de septiembre de 2024, según informó la agencia Mehr.
La Guardia Revolucionaria subrayó que los “sueños turbios y las siniestras tramas sionistas y estadounidenses” para debilitar o aniquilar la resistencia han fracasado repetidamente y “no producirán otra cosa que la desgracia y la humillación para los enemigos”.
12:11 h
Los presidentes autonómicos del Partido Popular se reúnen este fin de semana en Murcia, convocados por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para dialogar sobre la agenda común de los territorios que gobierna la formación, en un momento en el que la dirección popular se encuentra dando las últimas pinceladas a su plan sobre inmigración.
De hecho, fuentes de Génova han explicado que en Murcia se mostrarán las líneas generales de este plan, que será presentado próximamente, un borrador de la propuesta del PP en temas migratorios que un equipo de expertos liderados por Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha elaborado durante los últimos meses.
Todavía no se conocen detalles de su contenido, aunque en la dirección señalan que estará alineado con las propuestas que contenía la ponencia política del partido que fue aprobada en julio en el XXI Congreso y que reflejan un endurecimiento de las políticas migratorias.