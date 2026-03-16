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CONQUISTA DE AMÉRICA

Felipe VI reconoce que durante la conquista de América hubo "muchos abusos"

  • El monarca se ha referido a este tema durante su visita a la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena'
El rey Felipe VI visita este lunes la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional.
El rey Felipe VI visita este lunes la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional. José Jiménez/ Casa del Rey/EFE

El rey de España, Felipe VI, ha reconocido este lunes que durante la conquista española de América se produjeron "muchos abusos y controbersias". El monarca se ha referido así durante su visita a La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, una exposición en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

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