Felipe VI reconoce que durante la conquista de América hubo "muchos abusos"
El rey de España, Felipe VI, ha reconocido este lunes que durante la conquista española de América se produjeron "muchos abusos y controbersias". El monarca se ha referido así durante su visita a La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, una exposición en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
El debate partidista se impone a la reflexión sobre qué gestos puede ofrecer España sobre la conquistaVer más
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