La Fundación 1º de Mayo debate en Gijón sobre el avance del autoritarismo

El avance del autoritarismo, la normalización del discurso bélico y la erosión de los valores democráticos serán el eje del Congreso Autoritarismo y guerra. En defensa de los valores democráticos y de la cultura de la paz, que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur.

El encuentro, organizado por la Fundación 1º de Mayo y conducido por la periodista Helia González Rivero, reunirá a destacados expertos, juristas y periodistas nacionales e internacionales para analizar cómo la guerra, el lawfare y las desigualdades están socavando los cimientos de las democracias contemporáneas.

Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre, moderará la mesa redonda Lawfare: la guerra judicial contra la democracia. En ella intervendrán Joaquim Bosch, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia; Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla; y Victoria Rosell, magistrada y ex delegada del Gobierno contra la violencia de género. La sesión abordará el uso político de la justicia como arma de desgaste, una práctica que, bajo apariencia legal, amenaza los principios básicos del Estado de derecho.

El congreso abrirá con una ponencia del escritor Tariq Alí sobre el deterioro de los valores democráticos y la paz en el mundo, y contará con mesas dedicadas a cuestiones clave como la debilidad democrática ante los conflictos bélicos, el papel de los medios y las redes sociales en la configuración del poder político o el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la participación ciudadana.

La cita se cerrará el sábado con una conversación entre Cristina Monge, politóloga, y los líderes sindicales Unai Sordo y Nicolás Sartorius sobre el papel del sindicalismo frente al auge del autoritarismo y la guerra. La clausura correrá a cargo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y del secretario general de CCOO, Unai Sordo.

El encuentro se celebra en un contexto de creciente preocupación por la deriva autoritaria global y la pérdida de referentes éticos en el ejercicio del poder. La Fundación 1º de Mayo plantea este foro como un espacio para reflexionar, debatir y reivindicar la defensa de la democracia, la justicia social y la cultura de la paz frente al avance de los discursos de odio y la militarización de la política internacional.

El programa completo se puede consultar en la página web de la Fundación 1º de Mayo y las inscripciones para asistir se pueden realizar a través de este formulario.