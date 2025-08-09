MINUTO A MINUTO
Gaza registró 11 muertes por causas relacionadas con el hambre este viernes
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este sábado 9 de agosto.
15:49 h
Activistas propalestinos han recitado este sábado los 18.000 nombres de niños muertos en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques de Israel, en una concentración en plaza Catalunya, desde donde esta tarde arrancará una manifestación para exigir a los gobiernos actuar "contra el genocidio".
La organización Juristas por Palestina, con el apoyo de la Asociación de Profesionales de la Interpretación y la Dirección de Cataluña, han promovido este acto con el nombre de 'Gaza: la infancia enterrada. 18.000 nombres, una memoria viva', para expresar "duelo, memoria y rabia colectiva".
El grupo de concentrados, algunos con carteles como 'Naciones Unidas: fracaso de una organización falsa y sucia' y con banderas y mensajes a favor de Palestina, han escuchado los nombres de los menores de edad que han muerto como consecuencia de los ataques israelíes, algunos de los cuales con menos de un año de vida.
Entre los concentrados estaba la actriz y activista Mi Hoa Lee, que inició a principios de agosto una huelga de hambre para apoyar a los niños de Gaza, afectados por la hambruna derivada del conflicto, inspirándose en el movimiento Empty Stomach Movement, que anima a no ingerir alimentos en solidaridad con los menores de la Franja.
13:26 h
El PSOE ha animado al PP a impulsar una comisión de investigación en el Senado sobre el caso Montoro para saber qué contratos firmó la Xunta de Galicia cuando gobernaba Alberto Núñez Feijóo con la consultora vinculada al exministro o los que suscribieron otras comunidades.
Los ciudadanos "tienen derecho a saberlo", ha subrayado la portavoz socialista, Montse Mínguez, en unas declaraciones facilitadas a los medios este sábado y ha asegurado que de demostrarse que Montoro, siendo ministro de Hacienda, "puso a la venta el BOE y las leyes a cambio de dinero para favorecer a unos pocos", estaríamos ante el caso más grave de corrupción que se ha producido en España.
Si el PP, ha añadido, defiende la "tolerancia cero" con la corrupción y está a favor de la transparencia, que promueva esta comisión de investigación, ha insistido la portavoz.
13:25 h
Dos personas han fallecido este sábado tras estrellarse una avioneta en la zona de El Pontón, en el municipio valenciano de Requena, han confirmado fuentes sanitarias de la Generalitat Valenciana.
El accidente se ha producido sobre las 11.15 horas y, aunque se ha movilizado al Samu, a su llegada solo se ha podido confirmar la muerte de estos dos ocupantes.
12:24 h
El incendio forestal declarado este viernes por la tarde en la localidad madrileña de Aranjuez evoluciona favorablemente y los bomberos de la Comunidad de Madrid prevén estabilizarlo a lo largo de este sábado, según ha informado Emergencias 112.
El fuego, que ha quemado desde ayer vegetación de rivera y pasto, retama y esparto -prácticamente nada de arbolado- obligó al desalojo de preventivo durante la noche de dos urbanizaciones: Valdecasas, con 30 viviendas y Casas de Sotomayor con 41 viviendas, aunque únicamente dos personas tuvieron que ser alojadas en un hostal de la localidad.
La extinción del incendio durante las primeras horas de la tarde de ayer fueron muy difíciles debido a los vientos erráticos, la orografía del terreno y las dificultades de los medios terrestres para acceder a zonas que estaban viéndose afectadas.
12:14 h
El incendio registrado esta semana en el paraje de La Peña de Tarifa (Cádiz) ha afectado a 283 hectáreas, según las estimaciones de Infoca.
De ellas, el 86 % son, principalmente, matorral y zonas de pedreras, y el resto es zona de pasto y de interfaz urbano-forestal.
El incendio se produjo el pasado martes al arder una autocaravana junto al campin La Torre, en una zona turística de costa, y obligó a evacuar 5.000 vehículos y a más de 5.000 personas de diversos alojamientos turísticos y viviendas.
12:12 h
Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Alemania, Australia, Italia y Nueva Zelanda rechazaron "enérgicamente" en un comunicado conjunto la decisión del gabinete de seguridad de Israel de lanzar una nueva operación militar a gran escala en Gaza para ocupar la capital de la Franja y desplazar a sus habitantes.
De acuerdo con el texto, difundido anoche por el Ministerio británico de Asuntos Exteriores (Foreign Office), los jefes de la diplomacia de los países firmantes consideran que la operación "agravará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo de civiles".
El ministro británico de Exteriores, David Lammy, y sus homólogos en Alemania, Australia, Italia y Nueva Zelanda advirtieron asimismo que los planes anunciados por el Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu podrían quebrantar el derecho internacional humanitario.
12:12 h
Al menos ocho palestinos murieron este sábado en la Franja de Gaza por fuego israelí mientras trataban de recibir comida y ayuda humanitaria, dijeron a EFE fuentes de los hospitales gazatíes que recibieron los cadáveres.
Según fuentes del hospital Al Awda de Nuseirat, en el centro de la Franja, seis personas, incluido un menor de edad, murieron por disparos de los soldados israelíes cerca del punto de distribución de comida de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) en la zona de Wadi Gaza (centro).
Otras dos personas, una de ellas una mujer, murieron por fuego israelí cerca de un centro de reparto de ayuda al norte de Rafah, en el sur del enclave, dijo el centro médico Naser, ubicado en la sureña ciudad de Jan Yunis.
12:11 h
El Ministerio de Defensa italiano comunicó que este sábado se produjo el vuelo del primer avión del país que lanzará ayuda humanitaria a la población de Gaza y que por el momento consistirá en uno al día durante una semana.
El ministerio publicó imágenes de un avión de transporte C-130J de la Fuerza Aérea Italiana avanzando lentamente por la pista, antes de rodar para el despegue en el marco de la misión 'Solidarity Path Operation 2' (Operación Sendero Solidario 2), el puente humanitario que apoya a la población civil en la Franja de Gaza.
Italia proporcionará aproximadamente 100 toneladas de bienes, incluyendo alimentos y artículos de primera necesidad, transportados a Amán en un vuelo civil y almacenados en palés, que se cargarán en aviones para su entrega aérea.
12:10 h
El Ministerio de Sanidad gazatí registró 11 muertes por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición en los hospitales de la Franja de Gaza a lo largo del viernes, según el informe diario de fallecidos por la guerra publicado este sábado.
Todos los fallecidos eran adultos, por lo que la cifra de muertos por hambre desde que comenzó la ofensiva israelí contra la Franja, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, asciende ya a 212, de los que 98 eran menores de edad, según las autoridades sanitarias del enclave.
A lo largo del viernes, los hospitales gazatíes registraron también 38 nuevos fallecidos por los ataques israelíes contra el territorio, de los que al menos 21 murieron mientras trataban de recibir comida y ayuda humanitaria en el devastado enclave.