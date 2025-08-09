Gaza registró 11 muertes por causas relacionadas con el hambre este viernes

15:49 h

Activistas propalestinos han recitado este sábado los 18.000 nombres de niños muertos en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques de Israel, en una concentración en plaza Catalunya, desde donde esta tarde arrancará una manifestación para exigir a los gobiernos actuar "contra el genocidio".

La organización Juristas por Palestina, con el apoyo de la Asociación de Profesionales de la Interpretación y la Dirección de Cataluña, han promovido este acto con el nombre de 'Gaza: la infancia enterrada. 18.000 nombres, una memoria viva', para expresar "duelo, memoria y rabia colectiva".

El grupo de concentrados, algunos con carteles como 'Naciones Unidas: fracaso de una organización falsa y sucia' y con banderas y mensajes a favor de Palestina, han escuchado los nombres de los menores de edad que han muerto como consecuencia de los ataques israelíes, algunos de los cuales con menos de un año de vida.

Entre los concentrados estaba la actriz y activista Mi Hoa Lee, que inició a principios de agosto una huelga de hambre para apoyar a los niños de Gaza, afectados por la hambruna derivada del conflicto, inspirándose en el movimiento Empty Stomach Movement, que anima a no ingerir alimentos en solidaridad con los menores de la Franja.