METEOROLOGÍA

El Gobierno aprueba ayudas por más de 7.000 millones para los afectados por las borrascas

  • Los vecinos que hayan tenido que ser desalojados de sus viviendas recibirán 150 euros por persona y día
  • Se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de las infraestructuras municipales
Sánchez apuesta por un acuerdo nacional para anticiparse a la nueva realidad climática EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que incluye ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados por las últimas borrascas, según informa EFE.

Entre otras ayudas, los vecinos que hayan tenido que ser desalojados de sus viviendas recibirán 150 euros por persona y día.

Asimismo se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de las infraestructuras municipales, entre otras medidas que ha detallado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

