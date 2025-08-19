El Gobierno critica la investigación "prospectiva" de Peinado a Begoña Gómez: "No tiene ni una sola prueba"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha expresado este martes su indignación por las investigaciones "prospectivas" del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. López ha cuestionado en una entrevista en RNE recogida por EFE la decisión del juez instructor de imputar a Begoña Gómez y a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, por un delito de malversación y citarlas a declarar de nuevo los próximos 10 y 11 de septiembre.

Al ministro no le sorprende la actuación de Peinado, pero sí le indigna porque "la justicia tiene que ser igual para todos y cuando deja de ser justa no es justicia". "No puede haber investigaciones prospectivas porque no se le puede investigar a usted por ser usted, buscarle distintas causas hasta que le encuentre una o la cree", ha advertido López, que ha recordado que el juez ya investiga a la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

Pero "como no aparece nunca nada en ningún sitio", la causa "va mutando" porque "el fin es el fin", y ha acabado en que una persona que trabaja en la Moncloa, eso es "malversación". "¡Hombre, por favor!", ha exclamado López, tras lo que ha recalcado que el Tribunal Supremo ya ha dicho que no hay malversación y que el juez Peinado "no tiene ni una sola prueba de nada".

Preguntado por si es una anomalía que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asista el próximo 5 de septiembre a la apertura del año judicial, ha respondido que la anomalía es que "una vez más" se esté tratando de acabar con un fiscal general cuando "hay testimonios que demuestran que no hizo ninguna filtración". "Produce también mucha indignación", ha añadido López, que ha arremetido directamente contra el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tiene una estrategia "mafiosa".

El fiscal general del Estado está procesado, junto a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal.