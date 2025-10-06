MINUTO A MINUTO
El Gobierno emplaza a cuatro comunidades a crear el registro de objetores al aborto
11:00 h
La compraventa de viviendas cayó un 3,5% en el mes de agosto, coincidiendo con el verano, y protagonizó el primer descenso que se registra desde junio de 2024, según el avance difundido este lunes por los Registradores de la Propiedad con datos proyectados sobre el 92,9% de los registros analizados.
En concreto, en agosto se contabilizaron 47.800 compraventas registradas de vivienda, un mes que suele ser poco representativo para anticipar la evolución a corto plazo, explican los registradores en un comunicado.
En este sentido, subrayan que es difícil predecir si este descenso se mantendrá a partir de septiembre o si volverá la tendencia ascendente. En cualquier caso creen que, probablemente, será de manera más moderada que en la primera mitad del año.
Por su parte, las hipotecas para la adquisición de una vivienda alcanzaron las 33.117 unidades, moderando su incremento interanual al 7,8%.
Por comunidades autónomas, la compraventa de viviendas cayó en ocho comunidades autónomas y en Melilla, donde se redujo un 17% respecto a agosto de 2024.
El resto de recortes se dieron en Canarias (19,9%), Aragón (12,7%), País Vasco (9,4%), Murcia (8,7%), Andalucía (-8%), Valencia (6,7%), Madrid (-6,3%) y Cataluña (-0,5%).
Por el contrario, los mayores avances de las compraventas registradas se produjeron en Ceuta (46,2%), La Rioja (33,2%) y en Castilla y León (16,7%).
10:47 h
Los ministros de Exteriores de Catar y Turquía, Mohamed bin Abdulrahman y Hakan Fidan, coordinaron las posturas de sus respectivos países respecto a la implementación del plan de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Gaza, antes de las negociaciones que se celebran a partir de este lunes en Egipto para poner en marcha su primera fase.
En una conversación telefónica, Abdulrahman y Fidan "abordaron (...) los preparativos para la celebración de negociaciones a la luz de la propuesta del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza", informó este lunes la agencia de noticias catarí, QNA.
Apuntó que Abdulrahman "reiteró que el Estado de Catar se compromete a apoyar todos los esfuerzos regionales e internacionales encaminados a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y lograr la seguridad y la estabilidad en la región".
Catar media junto con El Cairo y Washington entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, que este lunes iniciarán negociaciones técnicas en Egipto para acordar los detalles y mecanismos para implementar la primera fase del plan de paz del mandatario estadounidense.
El país del golfo Pérsico acoge en su territorio una oficina política de Hamás, por lo que ha desempeñado un destacado papel en la mediación.
10:25 h
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que el Gobierno responderá a las denuncias de los activistas españoles de la flotilla, pero ha mostrado su cautela sobre las medidas jurídicas que se podrían adoptar a la espera de que el resto de españoles regresen hoy.
En declaraciones en TVE, Marlaska ha recordado que el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado están siendo "proactivas" al personarse en la Corte Penal Internacional, pero que no se pueden anticipar calificaciones jurídicas sobre lo sucedido con la flotilla.
"Los hechos habrá que concretarlos", ha añadido antes de apuntar que si se han producido esos abordajes en aguas internacionales los convenios son claros y tienen calificación jurídica tanto de carácter internacional como en el ámbito nacional, ya que se trataría de una "una privación de libertad absolutamente ilegal de las personas víctimas de esos hechos".
Marlaska ha considerado que en esa posible investigación judicial española "ayudaría y mucho" que estos activistas presentaran una denuncia sobre esos presuntos malos tratos y vejaciones sufridas en Israel.
No obstante, el ministro ha preferido ser cauteloso y esperar a que regresen el resto de españoles: "Luego ya decidiremos como Gobierno y ya anunciaremos qué medidas podríamos tomar".
10:08 h
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado que hay comunidades autónomas que "incumplen sistemáticamente" el derecho al aborto porque ni han puesto en marcha el registro de objetores de conciencia ni tienen un hospital público de referencia en cada provincia que permita a las mujeres interrumpir el embarazo.
"Se está requiriendo a las comunidades autónomas para que cumplan con el registro de objetores, pero también los requisitos legales que permiten realizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y con todas las garantías. Pretendemos que no haya mujeres de primera y de segunda en el territorio español", ha defendido Redondo en RNE.
La titular de Igualdad se ha explicado de esta manera después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya remitido este lunes una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares exigiéndoles que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el registro de objetores de conciencia, como marca la ley.
Redondo ha destacado que son muchas las mujeres que tienen que interrumpir el embarazo en la sanidad privada: "No se está cumpliendo la ley, esa es la dura realidad y hay muchas mujeres que tienen dificultades. (...) Se trata de homologar el derecho, de permitir que todas las mujeres puedan ejercerlo con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio", ha añadido.
10:07 h
El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Jaume Duch, ha afirmado este lunes que habrá que "investigar" los "maltratos" denunciados por los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos en Israel.
Así lo ha afirmado en declaraciones a La 2, después de que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, a su regreso tras días de reclusión en Israel, denunciaran los "abusos y maltratos" a los activistas detenidos por el "Estado terrorista neofascista" israelí.
Estos abusos "se tendrán que investigar", ha afirmado Duch, que ha puesto de relieve que el propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado que ya "hay una investigación por parte de la Fiscalía" y, de hecho, este domingo "había un equipo forense en el aeropuerto" para aquellos repatriados que quisieran hacerse un reconocimiento.
Según el conseller, "habrá que entrevistar a todas las personas que quieran denunciar este tipo de conducta por parte de Israel".
"Una vez más, Israel no ha cumplido con las normas básicas del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y del derecho marítimo", ha denunciado.
Duch ha considerado "intolerable" lo que está ocurriendo en Palestina: "El mundo mira con una preocupación extrema esta masacre, este genocidio que se está produciendo todos los días delante de nuestros ojos en Gaza".
09:55 h
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes la dimisión de su Gobierno al presidente, Emmanuel Macron, pocas horas después del anuncio de su gabinete, en un nuevo giro inédito de la crisis política que vive el país.
En un breve comunicado, el Elíseo indicó que Macron aceptó la dimisión que le presentó Lecornu, lo que abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas.
09:09 h
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este lunes que, si no hay cambios de última hora, los 28 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla que siguen detenidos podrán salir hoy mismo de Israel para regresar a España.
Así lo ha anunciado en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que un grupo de 21 activistas españoles de la flotilla –entre ellos, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas– aterrizara ayer domingo por la noche en España.
"Hasta que no estén todos sentados en el avión y el avión esté en el aire, no lo podremos confirmar al cien por cien, pero hoy debería llegar ya el grupo de 28 miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel", ha explicado Albares, que no ha querido dar más detalles de la operación de retorno.
09:06 h
El Gobierno emplaza a cuatro comunidades a crear y regular el registro de objetores al aborto, obligatorio por ley. Según han señalado este lunes fuentes del Ejecutivo, el presidente ha enviado un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid para que adopten las medidas necesarias para crear y regular el registro.
El Gobierno les concede tres meses para hacerlo y, en caso contrario, "se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento".
Además de las cuatro comunidades citadas, Andalucía sacó adelante en marzo un proyecto de decreto para crear el registro, si bien todavía sus efectos no se han materializado. "El Gobierno da un paso más para garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad", señala.