El Gobierno emplaza a cuatro comunidades a crear el registro de objetores al aborto

11:00 h

La compraventa de viviendas cayó un 3,5% en el mes de agosto, coincidiendo con el verano, y protagonizó el primer descenso que se registra desde junio de 2024, según el avance difundido este lunes por los Registradores de la Propiedad con datos proyectados sobre el 92,9% de los registros analizados.

En concreto, en agosto se contabilizaron 47.800 compraventas registradas de vivienda, un mes que suele ser poco representativo para anticipar la evolución a corto plazo, explican los registradores en un comunicado.

En este sentido, subrayan que es difícil predecir si este descenso se mantendrá a partir de septiembre o si volverá la tendencia ascendente. En cualquier caso creen que, probablemente, será de manera más moderada que en la primera mitad del año.

Por su parte, las hipotecas para la adquisición de una vivienda alcanzaron las 33.117 unidades, moderando su incremento interanual al 7,8%.

Por comunidades autónomas, la compraventa de viviendas cayó en ocho comunidades autónomas y en Melilla, donde se redujo un 17% respecto a agosto de 2024.

El resto de recortes se dieron en Canarias (19,9%), Aragón (12,7%), País Vasco (9,4%), Murcia (8,7%), Andalucía (-8%), Valencia (6,7%), Madrid (-6,3%) y Cataluña (-0,5%).

Por el contrario, los mayores avances de las compraventas registradas se produjeron en Ceuta (46,2%), La Rioja (33,2%) y en Castilla y León (16,7%).