El Gobierno tomará medidas si la Iglesia no asume las indemnizaciones a las víctimas de los abusos

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha señalado este lunes que están trabajando con la Conferencia Episcopal para llegar a un acuerdo en el que la Iglesia asuma las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en su seno y ha advertido de que, si no hay tal acuerdo, tomarán medidas, según ha informado EFE.

Según ha explicado en una conversación informal con periodistas durante la recepción ofrecida a los medios de comunicación en La Moncloa con motivo de la Navidad, el Gobierno ha trasladado a la jerarquía eclesiástica, tanto aquí como en el Vaticano, su determinación de que la Iglesia cumpla con su responsabilidad ante los casos de abusos.

La Iglesia resuelve 24 casos de su plan de reparación a víctimas de abusos sexuales Ver más

La Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, pero muchas de ellas que no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.

El objetivo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.

El pasado mes de julio, el secretario general de la Conferencia Episcopal Español, Francisco César García Magán, informó que la comisión encargada de dar reparación a estas víctimas había resuelto 24 expedientes. De hecho, desde que se inició la actividad del plan Priva, se habían recibido 81 solicitudes de atención hasta ese momento.