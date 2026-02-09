El Govern exige que se cumplan los servicios mínimos en Rodalies: "No se está haciendo"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha reclamado este lunes a los trabajadores ferroviarios que cumplan los servicios mínimos en Rodalies tras constatar que no está siendo así durante las primeras horas de la jornada de huelga, según informa EFE.

"No se están cumpliendo. El derecho a la huelga es un pilar fundamental de sistema democrático, pero el derecho a la movilidad también lo es", ha asegurado la consellera, en declaraciones a los periodistas.

Rodalies de Catalunya ha iniciado este lunes la jornada con retrasos en todas sus líneas debido a la huelga convocada por los sindicatos ferroviarios y pide a los usuarios que busquen transportes alternativos. Paneque ha instado a los trabajadores del sector a entender que "se puede ejercer el derecho a la huelga, pero los mínimos se tienen que cumplir".

Dada la situación, el Govern ha dado instrucciones a Renfe para mantener el servicio de transporte alternativo en los tramos en los que no se están presentando a trabajar los maquinistas que debían asumir estos servicios mínimos.

La consellera ha expresado también su deseo de que sindicatos y el Ministerio de Transportes lleguen a un acuerdo que facilite la desconvocatoria de huelga, prevista para tres días, en la reunión que tiene lugar esta misma mañana.

Por otra parte, Paneque ha asegurado que el Govern "escucha y entiende las quejas y protestas de los usuarios", porque "es evidente que el servicio de Rodalies está muy, muy lejos de lo que debería ser un servicio excelente y eficaz". A continuación, ha señalado que "estamos totalmente comprometidos en la mejora del servicio", por lo que se está trabajando para reabrir lo antes posible los tramos que están cerrados a la circulación.