El PSOE y la familia de Fernández Vara desmienten la información del fallecimiento del expresidente extremeño

  • Ante las noticias publicadas, el PSOE de Extremadura y la familia del expresidente de la comunidad han informado de que ""se encuentra luchando contra su enfermedad"
  • Fernández Vara, que sufre cáncer de estómago, se encuentra en "una situación delicada" según la familia
Archivo - El vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de noviembre de 2023, en Madrid (España).
Archivo - El vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

El PSOE de Extremadura ha salido al paso de las noticias que informaban de la muerte del expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, para desmentirlo "categóricamente".

El expresidente, que sufre un cáncer de estómago, "se encuentra en una situación de salud muy frágil. Pedimos prudencia, respeto y agradecemos las muestras de cariño y apoyo", ha publicado su partido en redes sociales.

En redes sociales, la familia de Fernández Vara también se ha pronunciado asegurando que "se encuentra luchando contra su enfermedad" y han pedido "respeto durante estos compases tan duros para todos".

