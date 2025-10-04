El PSOE y la familia de Fernández Vara desmienten la información del fallecimiento del expresidente extremeño

El PSOE de Extremadura ha salido al paso de las noticias que informaban de la muerte del expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, para desmentirlo "categóricamente".

El expresidente, que sufre un cáncer de estómago, "se encuentra en una situación de salud muy frágil. Pedimos prudencia, respeto y agradecemos las muestras de cariño y apoyo", ha publicado su partido en redes sociales.

En redes sociales, la familia de Fernández Vara también se ha pronunciado asegurando que "se encuentra luchando contra su enfermedad" y han pedido "respeto durante estos compases tan duros para todos".

Muchas gracias. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) October 4, 2025

Esta información está rectificada tras haber informado de su fallecimiento