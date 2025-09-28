Un hombre mata a su expareja con un arma blanca esta madrugada en Sevilla

Un joven de 21 años ha sido detenido este domingo por el presunta implicación en el asesinato con arma blanca de una mujer, también de 21 años, que era su expareja, en el barrio de Sevilla Este de la capital hispalense, han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Las fuentes consultadas han señalado que mantienen abierta una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido y si podría tratarse o no de un caso de violencia machista.

Igualdad actualiza la cifra de asesinatos machistas: 27 en 2025 y 1.321 desde 2003 Ver más

Desde el servicio Emergencias 112 de Andalucía han señalado que sobre las 3:10 horas de esta madrugada se recibió la llamada de un testigo que alertaba de la presencia de una chica en un portal que "parecía haber sido agredida" y que "estaba sangrando y pedía ayuda".

Se dio aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y el 061, cuyos facultativos han confirmado, posteriormente, el fallecimiento de la joven y que podría tratarse de "un presunto caso de violencia de género".

Asimismo, han indicado que el presunto agresor, un joven de 21 años, fue trasladado al hospital Virgen Macarena de Sevilla tras haber tratado de autolesionarse.