La hora más oscura del clan Baltar

José Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del PP de Ourense, estaba citado este miércoles en un Juzgado de lo Penal de Zamora como acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir un coche oficial a 215 kilómetros por hora. Una actuación que no fue anecdótica sino reiterada. El juicio finalmente no se celebró y se volvió a aplazar, esta vez por la huelga del personal de Justicia, pero es cuestión de días o semanas que se acabe celebrando.

La última vez de que hay constancia de que un miembro de su familia se sentase como acusado en un caso penal fue hace ahora nueve años. En junio de 2014 su padre, José Luis Baltar, afrontó el juicio en el que acabaría condenado por prevaricación por enchufar a más de un centenar de personas en la Diputación de Ourense.

Sin embargo, en ese momento Baltar padre ya había dejado en manos de su hijo sus cargos en la administración y en el partido, que seguía siendo una máquina de conseguir votos en la provincia. Pero ahora, las elecciones municipales hacen peligrar que los conservadores continúen al frente de la Diputación al no haber sido capaces de lograr la mayoría absoluta en la corporación provincial por segunda vez consecutiva. Como en 2019, aunque en esta ocasión quien tiene la llave de esa institución, el alcalde de Ourense, el independiente Gonzalo Pérez Jácome, ha salido reforzado de las urnas. Además, también hay voces que ven más útil que el PP se deshaga por fin o facilite la salida del segundo Baltar sin que haya expectativas de un tercero o una tercera, acabando así con el poder familiar.

Porque la familia es clave para el actual presidente ourensano, José Manuel Baltar. Su padre le dejó el partido en 2010 y la Diputación dos años más tarde con tal poder acumulado que Alberto Núñez Feijóo no fue capaz de tumbarlo con un candidato propio. En ese acto, al asumir la presidencia del partido en 2012, José Manuel Baltar, en presencia de Feijóo, defendió su "derecho" a suceder a su padre y llegó a dirigirse a su hija Elena pidiendo que "nadie restrinja" su posibilidad de hacer lo mismo en el futuro.

Su hija trabaja ahora en el mundo del diseño y la moda, alejada en principio de la política. Pero un hermano, José Luis, como su padre, fue protagonista de la jornada de reflexión de este 28M en Ourense. Según Público, aparece en varias grabaciones y mensajes reconociendo supuestamente la financiación ilegal del partido a través de comisiones en las que él actuaría como intermediario y de las que el propio Baltar "se beneficia de forma habitual", según apunta este medio.

Según ha podido comprobar Praza.gal, estas grabaciones y capturas de pantalla con los mensajes circulaban desde hacía semanas entre sectores de la izquierda ourensana. Si tuvieron algún efecto en las elecciones de este domingo fue limitado. Pero ahora, una vez publicados y después de que el PSOE gallego y el BNG anunciaran que los llevarían a los tribunales, resultan incluso una baza para las voces dentro del PP que apuestan por una renovación en Ourense. Empezando por los conservadores en el Ayuntamiento de la capital, ahora liderados de nuevo por un Manuel Cabezas que en su anterior etapa como alcalde tuvo fuertes enfrentamientos con el baltarismo.

Baltar ya no controla tanto la provincia, hasta tal punto que para mantener la Diputación depende de un Jácome fortalecido que aspira a seguir como alcalde de la capital. El PP y el PSOE ya dejaron caer durante la campaña que estarían dispuestos a pactar para que el líder de Democracia Ourensana no siga siendo regidor. Esto supondría que no le daría de nuevo su apoyo a Baltar en la Diputación.

Pero el resultado electoral implica que a la operación también tenga que sumarse un BNG que, al igual que los socialistas, no está dispuestos a que Baltar permanezca en la Diputación, por mucho que los conservadores sean en esta institución la fuerza más votada. En esta línea, el PSOE provincial aprobó este martes iniciar contactos con Jácome para "hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar el cambio en la Diputación".

Ante este panorama, ya hay voces tanto en la izquierda como en la derecha —interesadas— que señalan la necesidad de que el PP busque otra cara y dé una salida a Baltar —el Parlamento Europeo o algo ligado con el termalismo son lugares de lo que ya se habla incluso dentro del partido— que permita a la formación mantener la Diputación y así mantener el flujo de votos que garantiza la provincia. Especialmente ante la inminencia de las elecciones generales y la perspectiva de unas gallegas antes de un año.

El resultado del juicio pendiente en Zamora podría ser determinante para el futuro de los Baltar. Aunque esta vez no parece haber otro Baltar para suceder a un Baltar condenado.

