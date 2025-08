Ignacio Higuero, el consejero extremeño díscolo que sobrevivió a la ruptura de PP y Vox

La breve trayectoria política de Ignacio Higuero de Juan -quien ha presentado su dimisión- no ha pasado desapercibida desde su llegada al cargo de consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura: sobrevivió a la ruptura del pacto de gobernabilidad PP-Vox pero ha acabado marchándose un año después por falsear su currículum vitae.

La renuncia llega después de que trascendiese este jueves que Higuero contempla en su currículum en la página web de la Junta una licenciatura en Marketing por el CEU en 1993, titulación que no existía oficialmente en España en esa fecha.

Este jueves comunicó por escrito su petición de dimisión a la presidenta del Ejecutivo autonómico, María Guardiola, quien la ha aceptado este viernes cuando, en Consejo de Gobierno extraordinario, se procederá a su cese y al nombramiento de la persona que ocupará esta cartera.

Experto cazador y gestor cinegético, Higuero se afilió a Vox al ser nombrado en agosto de 2023 como director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca.

Tan solo dos meses y medio después de echar a andar el Gobierno de coalición PP-Vox ascendió a consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural tras la salida de forma sorpresiva de su titular, la ganadera Camino Limia.

Esta inicialmente alegó motivos personales, aunque no tardaron en trascender unas supuestas desavenencias con la dirección nacional del partido.

Cuando Vox decidió salir de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en julio de 2024, Higuero anunció que acataría "con total lealtad" lo que decidiera su partido pero 24 horas más tarde se retractaba manteniéndose en el cargo, de lo que informó en una rueda de prensa acompañado de la presidenta de la Junta, María Guardiola.

"Mi lealtad está pero no he visto lealtad hacia Extremadura", dijo entonces Higuero, para quien "cambiar las reglas del juego a mitad del partido", en alusión a la ruptura de los acuerdos de gobernabilidad, "no es leal ni honrado", a la vez que avanzaba su abandono de las filas del partido.

En esa comparecencia, Guardiola manifestó que el paso dado por Higuero, al dejar Vox, es "valiente y comprometido" y con el que "demuestra que los extremeños son los primeros".

Higuero llegó a la Junta de Extremadura con un currículo marcado por el sector cinegético.

Hasta su nombramiento como director general era gestor de fincas rústicas -cinegéticas, forestales, agrícolas y ganaderas-, miembro de la junta directiva de la Federación Extremeña de Caza en representación del sector privado y miembro fundador de la Mesa Extremeña de la Caza.

En ese momento también era el presidente de la Asociación de Profesionales de Caza de Extremadura.

Anteriormente, fue CEO de Sierra de San Pedro S.L (2003-2013), la empresa profesional de caza más antigua de España, y cazador profesional en Zimbabue (1993-1994), según figura en la web de la Junta.

Tras ser nombrado consejero se conoció que había sido sancionado en dos ocasiones, en los años 2024 y 2015, por incumplimiento de la Ley de Caza en Extremadura en unas monterías.

Guardiola, que no conocía la existencia de estas sanciones antes de que él entrara en el Gobierno, enmarcó lo ocurrido "en el ámbito de la actividad privada" y aclaró que las sanciones estaban "satisfechas".