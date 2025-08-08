Ingresado por un intento de suicidio el excomisionado de la Dana que dimitió acusado de falsear su currículo

El excomisionado para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, ha sido ingresado de urgencia este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) por un intento de suicidio, según han confirmado a EFE fuentes del PSPV-PSOE..

José María Ángel presentó su renuncia irrevocable como Comisionado para la reconstrucción tras la dana el pasado 31 de julio tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y lamentó entonces haber sufrido un "ataque injustificado" que le había causado un daño personal "enorme".

Sánchez traslada su cariño y apoyo al excomisionado de la dana tras su intento de suicidio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño y apoyo al excomisionado para la reconstrucción tras la dana José María Ángel, quien ha sido ingresado de urgencia este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio. En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo ha querido mostrar todo su cariño y apoyo a Ángel y a su familia "en estos difíciles momentos".

También la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, se ha pronunciado sobre el suceso y ha afirmado que en el partido están "en estado de shock y rotos de dolor por el estado" del excomisionado.

En un mensaje en redes sociales, Morant ha expresado todo su "cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso", en referencia a su dimisión. "José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado", finaliza el mensaje de la ministra Diana Morant en el que también ha compartido una imagen en la que aparece junto al excomisionado.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha recordado sus años de trabajo junto a Ángel, "un compañero que durante 40 años ha tenido como principal objetivo el servicio público". "Tenemos el corazón en un puño, pero sabemos que eres fuerte. Y te enviamos aún más fuerza a ti y a tu familia", ha escrito en un mensaje en X, que ha cerrado en valenciano: "Estem amb tu amic, hui i sempre" (estamos contigo amigo, hoy siempre).