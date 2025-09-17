MINUTO A MINUTO
Israel abre una segunda carretera durante 48 horas para forzar la salida de ciudad de Gaza
Sigue la última hora del miércoles 17 de septiembre:
09:19 h
El cara a cara de Pedro Sánchez y Feijóo ha comenzado esta mañana con un choque de posiciones sobre la invasión de Gaza por parte de Israel.
El presidente del Gobierno ha reclamado a Feijóo que escuche a sus votantes y condene el asesinato de los palestinos, puesto que la amplia mayoría de los españoles, el 82%, considera lo ocurrido un genocidio. "Escuche al grupo de trabajo de Naciones Unidas. O a los españoles de una encuesta del Real Instituto Elcano, donde el 82% de los españoles, por lo tanto, también votantes del Partido Popular, consideran que se está cometiendo un genocidio", ha comenzado Sánchez.
Feijóo ha contestado al presidente que él apoya el fin de la matanza, pero que hay que separar el Gobierno de Israel de sus ciudadanos. "La masacre de civiles debe parar en Gaza, y los civiles no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, al que usted ha condenado". También ha dicho que Sánchez está ligado a Hamás. "Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina y a usted le ha felicitado dos veces Eso es una vergüenza de la que jamás se va a poder apartar", ha subrayado Feijóo.
08:47 h
El Ministerio de Sanidad gazatí denunció este miércoles el bombardeo del Ejército israelí la pasada noche contra el Hospital Al Rantisi de la ciudad de Gaza (norte de la Franja), el único hospital especializado en pediatría que funciona en la capital.
"Las plantas superiores del hospital fueron atacadas en tres ocasiones, con pocos minutos de diferencia entre cada ataque", aseguró Sanidad en un comunicado.
Fuentes en la Franja indicaron a EFE que los ataques contra el centro sanitario se llevaron a cabo con drones.
Al momento del ataque el hospital contaba con 80 pacientes recibiendo tratamiento, especificó Sanidad, de los cuales 40 abandonaron el centro tras el bombardeo.
"40 pacientes y sus acompañantes permanecen allí, junto con 12 pacientes en cuidados intensivos y 30 miembros del personal hospitalario", apuntaron.
Sanidad no publicó cifras de heridos o fallecidos por el ataque.
El Hospital Al Rantisi es el último centro con especialidad en pediatría que queda en la capital y ofrece servicios de oncología, diálisis y otras especialidades en enfermedades respiratorias y digestivas. Además, cuenta con cuatro unidades de cuidados intensivos pediátricos y ocho de cuidados intensivos neonatales.
El centro, al igual que el resto de hospitales en funcionamiento en la capital, sufría una grave saturación fruto de la ofensiva israelí contra la ciudad.
Ya a finales de agosto, antes de que Israel escalara aún más los bombardeos contra la capital y diera comienzo a su operación terrestre contra ella, el Hospital Al Rantisi se encontraba al 210 % de su capacidad.
Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican como un genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 65.000 personas.
Unos 19.000 fallecidos eran menores de edad.
08:36 h
Córdoba, Sevilla, Jaén, Ávila, Cáceres, Badajoz, Cuenca y Toledo han activado hoy el aviso amarillo (riesgo) por temperaturas máximas que subirán hasta los 34-38 grados, informa la Aemet en su página web, dónde precisa que los avisos se activarán entre las 13:00 y las 20:000 hora peninsular.
Andalucía tiene alerta amarilla en Córdoba, Sevilla y Jaén por altas temperaturas que marcarán 38 grados en puntos de la campiña cordobesa y sevillana, en áreas del valle del Guadalquivir de Jaén y en Morena y Condado.
En Castilla-La Mancha el calor, entre 34 y 36 grados, afectará a la serranía de Cuenca y a la sierra de San Vicente en Toledo, mientras que en Castilla y León solo la provincia de Ávila tiene nivel amarillo por temperaturas que escalarán hasta los 36 grados.
En Extremadura los termómetros oscilarán entre los 36-38 grados en zonas de la vegas del Guadiana de Badajoz y en Villuerca, Montánchez y en el norte de Cáceres.
Con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.
08:30 h
Las olas de calor entre los pasados meses de junio y agosto en Europa fueron responsables del 68 % de los decesos ligados al incremento de las temperaturas y añadieron al menos 16.500 muertes adicionales al total de 24.000 fallecimientos registrados. Por países, son 4.597 víctimas en Italia, 2.841 en España, 1.477 en Alemania, 1.444 en Francia, 1.147 en el Reino Unido, 1.064 en Rumanía, 808 en Grecia, 552 en Bulgaria y 268 en Croacia.
Es la principal conclusión de un estudio publicado hoy por el Imperial College de Londres y la London School of Hygiene & Tropical Medicine, en colaboración con científicos del Instituto Meteorológico Real de Países Bajos y las universidades de Copenhague y de Berna (Suiza), si bien los investigadores han trabajado con datos de 854 ciudades que representan sólo el 30 % de la población europea.
Los autores consideran que ese exceso de mortalidad se debe a un incremento medio de las temperaturas de 2,2 grados centígrados este verano, con picos de 3,6 °C, que atribuyen al "cambio climático, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles y la deforestación".
"Puede que no parezca mucho, pero nuestro estudio demuestra que variaciones en el calor veraniego de tan solo unos pocos grados pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas", declaró la investigadora Clair Barnes, del Centro para Política Medioambiental del Imperial College de Londres.
A partir de modelos matemáticos, registros históricos de mortalidad y métodos revisados por pares, el estudio señala al calor extremo como un "asesino silencioso", pues la mayoría de las muertes relacionadas con el calor no se notifican.
08:26 h
El Ejército israelí abrirá este miércoles a las 12.00 hora local (9.00 GMT) una segunda carretera que atraviesa la Franja de Gaza de norte a sur para que la población de la ciudad de Gaza se desplace forzosamente hacia el sur, la cual permanecerá abierta durante 48 horas.
"Podrás desplazarte por la carretera de Salah al Din y luego continuar hacia el sur desde Wadi Gaza (centro)", recogió un comunicado en la red social X del portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.
Salah al Din atraviesa la Franja de Gaza de norte a sur en el lado oriental del enclave, paralela a la divisoria con territorio israelí. La otra vía abierta hasta ahora, la de Rashid, también recorre todo el enclave pero en el lado occidental, paralelo a la costa.
Sin embargo, la mayoría de refugiados en la ciudad de Gaza se encuentran en el oeste, en los campamentos junto a la playa (el lugar al que el propio Ejército israelí les ordenó desplazarse, ya que su ofensiva en la zona avanza desde el este y el norte).
Preguntado por EFE sobre si las fuerzas armadas garantizarán algún tipo de ruta segura desde el oeste de ciudad de Gaza hacia el este para que la población pueda alcanzar Salah al Din, este no se pronunció.
Según Adraee, esta ruta permanecerá abierta hasta el viernes a las 12.00 hora local.
El martes, tras dar comienzo el Ejército israelí a su operación terrestre en la capital y siguiendo a un mes de intensos bombardeos contra la población, miles de personas se dirigieron a la carretera de Rashid para tratar de huir de los ataques. Sin embargo, al igual que durante este último mes, la vía estaba saturada de vehículos y personas cargando a pie con sus pertenencias para escapar.
Cuando EFE realizó ese mismo recorrido el pasado sábado, tardó cinco horas en recorrer los aproximadamente 25 kilómetros que separaban las playas de Mawasi (sur) de las de ciudad de Gaza (norte).