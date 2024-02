La izquierda andaluza aúna fuerzas contra Moreno con una plataforma conjunta de PSOE, Sumar y Podemos

Con un Partido Popular encabezado por Juanma Moreno que goza de una cómoda mayoría absoluta, las formaciones de la izquierda andaluza —a excepción de Adelante Andalucía— buscan exhibir su sintonía para evitar un tercer mandato de la derecha. Todas ellas, desde el PSOE andaluz pasando por Sumar, Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz junto a una decena de asociaciones de la sociedad civil, se han unido para conformar la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social y se han adherido a un manifiesto, que inicialmente tenían previsto presentar el lunes 19 de febrero, pero que finalmente se pospondrá al mes de marzo.

En el manifiesto, al que ha tenido acceso infoLibre, lamentan que Andalucía "es la comunidad con mayor desigualdad interna" y lamentan el "deterioro" de los derechos sociales y libertades "recogidos en el Estatuto de Autonomía" que "se quiere ocultar a base de desinformación y manipulación simbólica". Así, concluyen que deben ofrecer a la sociedad andaluza "una alternativa de futuro en la que primen los derechos e intereses del pueblo andaluz sobre cualquier estrategia que favorezca la polarización social y al saqueo de lo público en beneficio de intereses particulares".

Las organizaciones firmantes entienden que deben realizar "diagnósticos, propuestas e iniciativas en múltiples campos y perspectivas" de cara al futuro y las encuadran en seis ejes. El primero de ellos es el sector público "como eje vertebrador en la gestión de la sanidad, la educación y el resto de servicios sociales"; el segundo, garantizar los "derechos y oportunidades" para "clases, generaciones, géneros e inmigrantes excluidos"; en tercer lugar consideran que "el protagonismo político" debe recaer en la "mayoría social", la sostenibilidad, la información veraz y la cultura feminista; en cuarto lugar abogan por modificar el modelo productivo" "para un desarrollo autocentrado y sostenible" y el "empleo de calidad"; en el quinto eje defienden la "regulación" y el "reparto equitativo" de los recursos híbridos y, por último, demandan un "encaje igualitario de Andalucía" en la España "federativa" y en la UE.

La propuesta inicial, según explican fuentes de la plataforma, parte del historiador de la economía y profesor la Universidad de Sevilla Carlos Arenas —que fue candidato de Sumar al Senado el 23J— y de otro profesor, llamado Miguel Toro, catedrático en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. “Con el apoyo de la Fundación de Comisiones Obreras empiezan a plantearlo en distintos colectivos y a los partidos, con el objetivo de adherir al máximo número posible”, detallan. Esta iniciativa comenzó a tomar forma en el mes de septiembre y las fuentes consultadas confían en incorporar "a más gente".

En ese sentido destacan que Adelante Andalucía, la formación liderada por la exdirigente de Podemos Teresa Rodríguez, no ha dado su no “definitivo”, pero admiten que será “complicado” que se adhiera por la presencia del PSOE, que se incorporó más tarde, al igual que Andalucía por Sí. La idea con la que trabajan desde la plataforma es celebrar presentaciones en todas las provincias andaluzas cuando pase el 28F, día de la comunidad. Además de las formaciones políticas, estas fuentes ponen en valor que estén presentes organizaciones como la Fundación Savia, con un arraigo importante en Andalucía, al igual que otras como la Marea Blanca, Facua, Ecologistas en Acción o asociaciones por la memoria histórica.

Evitar un tercer gobierno de la derecha en Andalucía

El objetivo de esta alianza es "evitar” un tercer gobierno de la derecha en Andalucía que, a su juicio, les mandaría a "la mitad del siglo XX". Aunque las fuentes consultadas aseguran que es "pronto" para abordar candidaturas conjuntas de cara a las próximas autonómicas, previstas para 2026, y que, por ese motivo, ahora "no está en la mesa” abordarlo, quieren demostrar que hay un "clima de colaboración” que "no se crea tan fácilmente" pero que sí se puede destruir rápidamente, con las tensiones entre Sumar y Podemos a nivel nacional como telón de fondo. Sin embargo, y pese a las tensiones iniciales de Por Andalucía —la coalición precursora de Sumar de la que forman parte Podemos, IU y Más País— el grupo parlamentario no se ha roto.

En una tierra en la que los socialistas resultaron ser la fuerza hegemónica durante casi cuatro décadas, hoy observan casi como una quimera volver a San Telmo, la sede de la presidencia. El resultado de las municipales del pasado año no sienta un buen precedente. El Partido Popular de Moreno logró ser la fuerza más votada en todas las capitales, salvo en Jaén, y se situó a cinco puntos de diferencia del PSOE, con cerca de 200.000 votos de diferencia. Andalucía consolidó el giro a la derecha de las autonómicas del año anterior y actualmente apenas queda la sombra de lo que un día se llamó "fortín socialista" o "granero del PSOE".

En las autonómicas de 1982, entre el PSOE, el PCE y el PSA sumaban cerca de un 67%. En las de 2022, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía únicamente lograron el 36,35% del total. Hace poco más de una década, en marzo de 2012, PSOE e IU sumaron más del 50% cuatro meses después de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Fue una de esas ocasiones en que se dio por hecho aquello de que en Andalucía jamás llegaría la derecha, porque su ADN era de izquierdas. El PSOE perdió en diez años (2008-2018) más de 1,1 millones de votos, es decir, más de la mitad.

Entre las filas socialistas cunde una sensación de derrotismo. Preocupa la consolidación del PP y consideran que el clima, en el ecuador de la legislatura, sigue soplando de manera favorable a Moreno. Pese a los intentos de recuperar el foco a través de manifestaciones e iniciativas, el PSOE, dirigido por Juan Espadas, no consigue acaparar las miradas. O, si lo hace, no es para bien —para muestra, la pérdida de su caseta en la Feria de Sevilla—.Su izquierda, pese a que la situación no es tan dramática como a nivel nacional, funciona como un matrimonio de conveniencia, mientras que el plan de Teresa Rodríguez tampoco parece dar frutos.

¿Se puede revertir la hegemonía del PP?

¿Son mejores las economías que tienen más autónomos? Los datos lo desmienten y Andalucía es la prueba Ver más

El Partido Popular ha acabado ocupando el lugar de los socialistas, convirtiéndose en el partido hegemónico de Andalucía. En sólo cinco años Moreno pasó de llevar la etiqueta de perdedor a punto de hacer las maletas a convertirse en un barón consagrado, un contrapoder a Isabel Díaz Ayuso dentro del mapa territorial del PP. En las autonómicas del pasado año su partido se adueñó del voto de su socio de gobierno, Cs –a cuyas principales figuras ha dado trabajo después–, y frenó a Vox, que con Macarena Olona se quedó lejos de sus expectativas. Su triunfo fue total, arrollador. El PP fue el más votado en todas las provincias andaluzas, incluida Sevilla.

Voces expertas en sociología y ciencia política como la de Ana Salazar no alcanzar a dirimir si el viento de cambio en favor del PP durará tanto como la hegemonía socialista. "Es verdad que el eje ideológico se ha movido, pero no radicalmente. Está por ver si los cambios son profundos, tengo mis dudas. Me inclino a pensar que el PP ha ocupado el lugar que ocupaba el PSOE. O, más que el PP, Juan Manuel Moreno", explica Salazar. La CEO de Idus3 afirma que la política tiene siempre un componente reversible. En este sentido, recalca que el protagonismo del marco nacional, con un Gobierno central desgastado, favorece al PP.

Salazar considera que Moreno supo dirigir su campaña hacia los votantes socialistas y que ha logrado asentar la idea de que el partido que más se parece a Andalucía es el suyo. "Si ya has votado al PP, si el PP está gobernando y el PSOE ha perdido el poder, reajustas tu propia visión de las cosas y tus opiniones a esa realidad. Es también una cuestión de coherencia vital propia", reflexiona.