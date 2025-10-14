El juez rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por estar en fraude de ley y mantiene su citación

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la renuncia del exministro Jose Luis Ábalos a su abogado por considerar que se realiza en fraude de ley y mantiene la comparecencia prevista para este miércoles, con el aviso de que tras ello realizará una vistilla para revisar las medidas cautelares. Informa EFE.

Ábalos renunció este lunes a su abogado, a dos días de su nueva declaración en el Tribunal Supremo, dadas las "diferencias irreconducibles" con su hasta ahora defensa que han llevado a un "deterioro irreversible" de la relación entre ambos, si bien no comunicó quién sería su nuevo letrado ni pidió ningún aplazamiento; al contrario, señaló que se estaba preparando la cita "por sí solo".

Sin embargo, Ábalos ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que le designe un abogado de oficio para poder asistir a su declaración, si bien el magistrado ha rechazado también esta pretensión y le ha respondido que su defensa será desarrollada en esta cita por el letrado José Aníbal Álvarez, a cuyos servicios renunció ayer, salvo que el exministro designara a otro en su lugar que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa.

Puente mantiene así la declaración de Ábalos y le avisa de que tras la comparecencia celebrará una vistilla para revisar sus medidas cautelares. Ahora mismo tiene impuestas retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado.

El aviso del magistrado al exministro con el horizonte de la prisión

De esta forma, Ábalos se juega entrar en prisión, algo que ya solicitaron las acusaciones populares la última vez y que la Fiscalía valorará en función de cómo transcurra la cita y las explicaciones del exministro, que puede acogerse a su derecho a no declarar, algo que según fuentes jurídicas consultadas por EFE no es nada recomendable partiendo que el juez revisará las cautelares. De momento, algunas acusaciones avanzan a EFE que pedirán prisión.

El juez también mantiene la declaración al día siguiente del exasesor Koldo García y añade que en ambas declaraciones la defensa de Ábalos será desarrollada por el letrado José Aníbal Álvarez.

Ahora bien, la resolución le da al diputado tres días de plazo para que designe nuevo letrado, y subraya que, de no hacerlo, se le nombrará uno de oficio. Tan pronto como comparezca el nuevo abogado se tendrá por efectuada la renuncia de su hasta ahora letrado.

Puente considera intempestiva la renuncia e incluye en su auto la constante jurisprudencia que aborda supuestos similares en los que "no cabe identificar, por el momento en el que se producen y por la completa ausencia de justificación razonable que las fundamente, más propósito que el de provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas".

Recuerda que la libre designación de letrado es un derecho que no puede considerarse ilimitado, por lo que hay que ponderar "qué grado de sacrificio es aceptable imponer al resto de las partes cuando alguna de ellas introduce una incidencia sorpresiva que puede perturbar el desarrollo ordinario del proceso".

El juez cree que Ábalos solo busca forzar la suspensión de la citación

Para el magistrado, "aceptar, como se ha dicho, con naturalidad que toda petición de cambio de letrado, sea cual sea el momento en el que aquélla se produce, forma parte del contenido material del derecho de defensa, supondría distanciarnos del verdadero significado constitucional de ese derecho para permitir que el mismo se instrumentalice con finalidades espurias".

Ábalos renuncia a su abogado por "diferencias irreconducibles" a dos días de declarar Ver más

Explica que el abogado de Ábalos "ha desarrollado su labor de forma objetivamente irreprochable" y reprocha al exministro que no explica en su escrito de renuncia circunstancia alguna que justifique su decisión más allá de "deterioro irreversible" entre ambos.

Y, además, dice que presenta la renuncia en un momento que, de admitirla , implicaría la suspensión de su declaración "sin que sea dable identificar en dicha pretensión ningún propósito distinto al de forzar la suspensión de la declaración referida" y la vistilla.

Igualmente, responde a su petición de designar un abogado de oficio señalando que "ni sería posible en tan breve plazo ni, aunque lo fuere, permitiría al letrado así designado asistir eficazmente" al ministro "en una causa de la magnitud y complejidad de la presente".