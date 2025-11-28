Koldo García, citado ante la Audiencia Nacional tras la última declaración de Aldama

Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, está citado a declarar este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, un día después de ingresar en prisión preventiva y sin fianza por la parte del caso Koldo que se investiga en el Tribunal Supremo.

La citación de este viernes, previa a la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar al exasesor y al exministro a la cárcel por el riesgo "extremo" de fuga, se mantiene según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Así, tras pasar su primera noche en el centro penitenciario de Soto del Real, Koldo García deberá ser trasladado hasta la Audiencia Nacional, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le tomará declaración acerca del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos o pruebas PCR en Canarias durante la pandemia.

Este informe apunta a que el comisionista Víctor de Aldama, considerado "nexo" corruptor de esta trama, tenía a sueldo a Koldo García, que a cambio de 10.000 euros al mes influía en su favor en distintas administraciones, incluida la de Canarias, un extremo que este empresario, también investigado, confirmó ayer, jueves, en su declaración ante el juez.

En el caso de las mascarillas de Canarias, según la investigación, Aldama contaba con la intermediación de Koldo García para que el Gobierno de las islas abonase a la empresa Soluciones de Gestión unas facturas que estaban retenidas, por problemas con la homologación y reticencias de los funcionarios, y el exasesor llegó hasta el entonces presidente autonómico, ahora ministro, Ángel Víctor Torres.

Este asesor tendrá que aclarar mensajes que figuran en la causa, como aquellos en los que Torres le dijo afirmaciones como: "Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y, o lo soluciona o la levanto para el aire" o, "esta mierda la resuelvo sí o sí".

Hasta el momento, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha sostenido que el informe demuestra que no ha cometido delito, aunque este jueves el comisionista Aldama le ha lanzado un aviso, al señalar que debería "preocuparse bastante" tras decirle al juez que Torres buscaba a cambio de sus favores una cartera ministerial.

Queda ahora conocer qué versión da ante el juez Koldo García, que se enfrenta una petición de 30 años de cárcel en el Tribunal Supremo por la parte del caso cuya instrucción ya ha finalizado, a lo que se suman las investigaciones abiertas tanto en el Alto Tribunal como en la Audiencia Nacional, donde hay dos piezas, una de ellas sobre pagos en metálico por parte del PSOE.