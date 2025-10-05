LaLiga censura el homenaje del Athletic Club a Palestina

Los espectadores de televisión no pudieron disfrutar del homenaje que el Athletic Club de Bilbao celebró en favor del pueblo de Palestina y contra el genocidio que Israel está cometiendo en el enclave gazatí porque la realización de LaLiga omitió dicho acto. La señal de televisión, que corría esta vez a cargo de Movistar+, pero que usa la señal que el organismo que preside Javier Tebas distribuye, desvió el plano de dentro del estadio para tomar una imagen general exterior de San Mamés durante el tiempo que duró el acto.

El club vasco anunció en la víspera del partido frente al Mallorca que celebraría un homenaje en favor del pueblo palestino y así hizo este sábado. Antes de que arrancase el partido, Honey Thaljieh, embajadora del Athletic de Bilbao salió al campo con un grupo de refugiados palestinos junto a representantes de la UNRWA.

En ese momento, que tampoco se vio por televisión, los aficionados les dedicaron una fuerte ovación con todo el público en pie, mientras en las pantallas del estadio del conjunto rojiblanco se podía leer un mensaje pidiendo frenar el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. Fue en ese momento cuando la realización de LaLiga, encargada de dar señal a Movistar+, y que estaba captando imágenes del público, decidió cambiar de plano y emitir uno general del exterior del estadio.

⚽️ Homenaje y solidaridad del @AthleticClub en San Mamés al pueblo palestino🇵🇸🇵🇸

🗣️ De poca vergüenza la

Censura de @MovistarFutbol no mostrando las imágenes.

Lo denuncia @carrusel @La_SER pic.twitter.com/rF9MZQIwk9 — José María Calado (@JoseMariaCalado) October 4, 2025

No se volvió a mostrar una imagen del interior de San Mamés hasta pocos segundos antes de que el árbitro del encuentro, Quintero González, pitase el inicio del partido.

Cabe recordar que la señal que emite LaLiga es internacional y, en palabras de trabajadores del organismo que preside Javier Tebas, su finalidad es difundir los partidos y contenidos deportivos de la competición con una señal que debe ser neutral, apolítica y puramente deportiva.

Además, se acogen al artículo 15 del Reglamento General donde dice que “no se admitirá la publicidad referida a ideas políticas o con fin político, religiosas, racistas, contrarias a la ley, la moral, a las buenas costumbres, al orden público y a la ética".

Para más detalles, Javier Tebas es un confeso votante de Vox, el partido de Santiago Abascal, que se ha mostrado contrario a calificar de genocidio lo que está sucediendo en Gaza porque "lo que vemos es una guerra por un territorio", como dijo su portavoz, Pepa Millán, el pasado mes de septiembre.

La denuncia de la SER

Esta omisión deliberada, que se podría catalogar de censura, fue denunciada durante la emisión en directo de la Cadena SER en la voz de Íñigo Marquínez, encargado de narrar el partido, y de Dani Garrido, director y presentador de Carrusel Deportivo, que explicaron lo que estaba ocurriendo en el campo.

"La realización de la televisión ha omitido en todo momento, probablemente por la orden de alguna mente brillante, lo que ha pasado en la Catedral”, explicó Dani Garrido en directo.

El director de Carrusel lamentó que los espectadores de Movistar+ no pudieran ver “ni un segundo” de esta “muestra de solidaridad” que fue “absolutamente pacífica”, algo que, a su juicio, respondía a “una estrategia premeditada” y constituía “un ejercicio de censura intolerable”.